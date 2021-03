„Připraveni jsme. Ale musím přiznat, že panuje lehká nervozita, přece jen jsme zase delší dobu nejeli v závodním tempu,“ hlásil Václav Pech ještě v Plzni, kde v úterý absolvoval krátký, dvacetikilometrový test.

„A byl jsem jak Alenka v říši divů, když jsem v závoďáku přidal plyn a koukal, co to auto dělá. Jak brzdí, zatáčí a všechno kolem. Ale trošku jsem se rozpinkl, jak my říkáme,“ pousmál se 44letý rodák z Plzně.

Ve středu už pak vyrazil na Valašsko, vyzvedl itineráře a od včerejšího dne se prohání na tamních tratích.

Nezvyšuje vaši nervozitu, že jdete do sezony po letech jako obhájce titulu?

Ne, to ne. To si vůbec nepřipouštíme, nezatěžuje nás to. Samozřejmě že chceme co nejvíc uspět, bojovat zase o nejvyšší příčky.

Žádné prohlášení, že berete jen obhajobu titulu?

(usměje se) Neohlašoval bych, že obhajoba je náš cíl, samozřejmě chceme být co nejlepší. Chceme o titul bojovat. Ale uvědomujeme si, že konkurence je zase větší.

Největším soupeřem ale zůstává sedminásobný šampion a loni druhý Jan Kopecký, nebo se pletu?

Myslím, že jo. Ale přiblíží se i další soupeři, zejména ti mladší. Navíc třeba už na Valašsko přijede i Rus Grjazin, který je pravidelným účastníkem mistrovství světa i Evropy. Je hodně rychlý, bude to zajímavé porovnání.

Kopecký už ale nepojede pod křídly továrního týmu. Změní to nějak jeho roli?

Můj názor je, že se nic nezmění. Ale škodovka letos podpoří i jiné posádky a to zvýší konkurenci. Ti kluci budou muset jet rychleji, aby si svoje postavení obhájili a byli podporovaní i nadále.

Když přejdeme konkrétně k Valašské rally. Čím je nejvíc specifická?

Právě tím, že to je první závod po dlouhé zimní přestávce. Chybí rozježděnost a zdravá drzost. Koná se na rozhraní zimy a jara, na trati zůstává posyp. Mně se to sice líbí, ale je to náročnější. Jezdí se víc smykem, je to nebezpečnější, ale musíte být dost rychlí. Přitom se nedá jet čistá stopa, opřít se do toho.

Mohl by být na trati i sníh?

Počítáme i s tím, je to dost vysoko. Minimálně po ránu může být na cestách poprašek sněhu. Máme na to výbavu, trénovali jsme i na sněhu. Sice s jiným autem na hřebíkách, což je malinko jiné, ale klouzání a smyky jsou hodně podobné.

Bude letos trať Valašské rally jiná, než když se loni nuceně přesunula až na léto?

Hlavně kvůli těm posypům. Loni to bylo strašně rychlé, dokonce se kvůli tomu musela jedna rychlostka rušit. Taky se do programu vrátí některé úseky.

Loni byl domácí šampionát kvůli pandemii koronaviru hodně zkrácený. Věříte, že se letos odjede celý program?

Začínáme podle plánu. A já pevně doufám, že se program odjede celý.