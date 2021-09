Odpoledne došlo k nástupu soutěžících k závodu v další disciplíně, a to střelby ze vzduchové pušky. Bohužel po nečekané zprávě musela ze soutěže odstoupit talentovaná střelkyně Jana Jaklová, a tak barvy SSK Klatovy hájila pouze Eliška Krýzlová.

Nejprve proběhl závod (SM 60) dorostenců s nástupem na stanoviště v 9 hodin. „Tady mají sportovní střelci patnáct minut na přípravu zbraně, stanoviště a výstroje střelce. Po uplynutí těchto patnácti minut přichází povel rozhodčích „Čas pro přípravu a nástřel start.“ Zde mají střelci čas patnáct minut na to, aby během neomezeného počtu výstřelů seřídili mířidla tak, aby všechny výstřely směřovaly do desetibodové zóny terče,“ vysvětlil Jiří Koukal ze Sportovně střeleckého klubu Klatovy, kde je trenérem. „Po těchto patnácti minutách začíná vlastní závod, na který je vyčleněn čas 50 minut,“ pokračoval Koukal.

V disciplíně SM 60 (sportovní malorážka 60 ran vleže) bojovali Jakub Turjanica, Jindřich Ryneš, Ondřej Burghauer, Jana Jaklová a Barbora Čiperová. Do finále disciplíny VzPu 40 (40 ran ze vzduchové pušky vstoje) se zase probily Jana Jaklová s Eliškou Krýzlovou.

Na sportovní střelnici Armády České republiky v plzeňských Lobzích se nedávno uskutečnil finálový závod Českého poháru ve střelbě dorostenců a dorostenek. V západočeské metropoli reprezentovala Sportovní střelecký klub Klatovy (SSK Klatovy) šestice střelců, která se do finálových bitev nominovala díky výkonům v předchozích kolech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.