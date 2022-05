„Kromě řady výborných výkonů si zpátky na Šumavu holky přivezly také pět medailí a v celkovém hodnocení se se ziskem za umístění 49 bodů staly společně s dvojicí plavců ze Sportklubu Hradec Králové nejúspěšnějším duem soutěže,“ pochvaloval si Ivan Šlajs, vedoucí PK TJ Klatovy.

„Karolína bojuje o co nejlepší výkony na padesátkovém bazénu, které by ji zajistily kvalifikaci na letní mistrovství České republiky do Prahy a Iveta se kromě republikového startu, který by ji mohl čekat v Českých Budějovicích, snaží dostat i do výběru Plzeňského kraje pro olomouckou letní olympiádu dětí a mládeže,“ poznamenal Ivan Šlajs a pak ještě doplnil informaci k dalšímu závodu.

„Kromě těchto úspěšných děvčat si zazávodila na Jarním poháru města Hradec Králové Alena Hašková, když na obou startech získala umístění v první desítce, ale dosažené časy ji příliš radosti nepřinesly. O případnou účast na pražském mistrovství ČR se ještě pokusí zabojovat,“ dodal vedoucí družstva.

