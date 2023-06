Sušická kajakářka Antonie Galušková vybojovala společně s Terezou Fišerovou a Amálií Hilgertovou stříbrnou medaili v závodě hlídek na Evropských hrách v polském Krakově. Trojice dívek z reprezentace vodních slalomářů nestačila pouze na Francouzky, kterým rozhodčí nejprve připsali trestnou padesátku na devatenácté bráně, ale po protestu týmu a dlouhém přezkoumávání u videa ji nakonec smazali.

Češky Antonie Galušková, Tereza Fišerová a Amálie Hilgertová vybojovaly na Evropských hrách v Krakově stříbrnou medaili v závodě hlídek. | Foto: facebook Český vodní slalom a sjezd

„Když Francouzkám napsali těsně před cílem padesátku, tak jsme si říkaly, že tam přece nikde nebyla. Ukazovali to i ze zpomalených záběrů a nebylo to zjevné,“ popisovala pro web kanoe.cz Amálie Hilgertová. „Kdybychom vyhrály tímto způsobem, tak bychom z toho asi radost moc neměly,“ přiznala.

Češky Antonie Galušková, Tereza Fišerová a Amálie Hilgertová vybojovaly na Evropských hrách v Krakově stříbrnou medaili v závodě hlídek.Zdroj: facebook Český vodní slalom a sjezd

„V našem sportu to přejeme i ostatním. Věděly jsme, že Francouzky jely dobrou jízdu, a že my bychom jim tu padesátku nedaly, takže jsme jim společně zlato přály. Pro nás je důležité, že jsme placku získaly a na hodnotě tolik nezáleží – loni na mistrovství Evropy jsme byly čtvrté, to vždycky bolí, takže z dnešního výsledku máme radost,“ doplnila svoji kolegyni Tereza Fišerová.

