Na druhý díl Českého poháru vezme úřadující domácí šampion rodinu včetně dcerky Nely. Fandit mu budou blízcí i kamarádi.

Ondřej Cink pózuje na tiskové konferenci před sezonou s novým kolem Mondraker. | Foto: Ondřej Totzauer

Reprezentant Ondřej Cink bude hlavním favoritem a největší hvězdou druhého dějství národní série horských kol v cross country. Akce se koná o víkendu v Městě Touškově kousek od Plzně pod patronátem Plzeňského kraje. Hlavní závod žen a mužů Elite je na programu v sobotu.

„Těším se. Trať v Touškově je zábavná, rychlá, pravé cross country. Navíc pořadatelé to dělají super, takže jsem rád, že mi závod sedl do programu,“ vzkázal 32letý biker a úřadující český šampion.

Start v Touškově je pro Cinka posledním testem před vstupem do Světového poháru, který se za čtrnáct dní rozjede v Novém Městě na Moravě. A po minulé sezoně, kdy ho srážely zdravotní trable, alergie, covid a další strasti, cílí rodák z Rokycanska znovu vysoko.

„Chtěl bych se vrátit do špičky, ve Světovém poháru do top 10 a třeba nakouknout i na pódium,“ prohlásil jezdec týmu Primaflor Mondraker Genius na tiskové konferenci k nové sezoně.

V palbě dotazů.Zdroj: Ondřej Totzauer

Ani letošní příprava však vinou zdravotních potíží nebyla ideální. Nyní je už vše, jak má být?

Na to, jak to probíhalo v zimě, to nevypadá vůbec špatně. Dva týdny zpátky jsem vyhrál závod kategorie HC v rakouském Haimingu, teď jsem byl v Heubachu pátý. Věřím, že výkonnost mám slušnou a že ji potvrdím v Novém Městě.

Trénink vám narušily nachlazení, střevní viróza i bolavé koleno. Neříkal jste si, že je toho zase až moc?

Bohužel to tak bylo. Možná trochu šlo i o to, že jsem měl přes zimu nižší váhu než jsem zvyklý. Normálně mám tou dobou třeba tři kila nad závodní váhu, teď jsem byl i kilo dvě pod ní. Tělo se už naštěstí vzpamatovalo a jsem na tom dobře.

Jenže příroda rozkvétá a loni vás před závodem v Novém Městě zasáhla alergie. Nyní vás netrápí?

Zatím je taková jako každý rok touhle dobou, tedy rýma, slzení v očích. Což mě na výkonu nelimituje. Snad se nerozjede jako loni, kdy mi to přeskočilo na astma a měl jsem problémy s dýcháním. Důvodem možná byla i spousta pilu. V Novém Městě to byl masakr, tak snad to bude letos mírnější.

Úvodní závod národního poháru v Kutné Hoře jste kvůli záplavě bahna na trati rychle vzdal. Překvapily vás dozvuky a diskuze, které se kolem toho sběhly?

Bylo to nešťastný, ale je to za mnou. Potřeboval jsem závodit, abych otestoval koleno. Bohužel v tom bahně se jet nedalo, takže jsem si musel počkat na další závody.

V Městě Touškově bahno nehrozí a dá se očekávat, že o vítězství pojedete stylem start – cíl. Jaký máte plán?

Mám raději rychlé starty, protože na Světovém poháru se jede naplno od začátku do konce. Nemám v plánu šetřit síly, pojedu naplno, protože závodní intenzitu potřebuji a chci se otestovat. Uvidíme, jak se to vyvine po startu a podle toho se rozhodnu.

Vše směřujete k tomu, abyste druhý květnový víkend v diváky obsypané Vysočina Aréně zabojoval o pódium?

Rád bych byl v top 10. Myslím, že na takový výsledek bylo i loni, připravenost jsem měl a i přes alergii jsem jezdil mezi nejlepší dvacítkou, patnáctkou. Snad mě tedy letos nic nezastaví a třeba nakouknu i na pódium. A potěšilo by mě, kdyby to vyšlo hned v Novém Městě v té nádherné bouřlivé kulise a před tolika diváky.

První chvíle v cíli po vítězství v Heimingu.Zdroj: Robin Nevřala

Pomoci by vám mělo nové kolo Mondraker, celoodpružený stroj s vyšším zdvihem. Co mu říkáte?

Pochvaluju si ho. Každý ví, že v technice trochu ztrácím a díky vyšším zdvihům se cítím jistější. Když jsem kolo dostal, vyrazil jsem hned do Nového Města a byl jsem nadšený. Žehlí krásně kořeny a na místní trať je ideální.

Světlým bodem vaší loňské sezony byl snad jen týden v červenci, v němž jste doma ve Stupně vybojoval další český titul a předtím se vám narodila dcera Nela, že?

Závod ve Stupně , kde jsem začínal, je mou srdeční záležitostí, a o to víc jsem o vítězství stál. Téměř jsem netrénoval, málo spal, ale vyšlo to. K tomu se nám narodila Nelinka a byli jsme rodina. Malá mi pomáhá ale i jinak. Dřív jsem pořád přemýšlel jen o tréninku, o závodech, na což teď doma není čas. A je to dobře, protože na závodech nejsem tak nervózní.

Jak zvládáte skloubit přípravu s rodičovskými povinnostmi?

Samozřejmě jsem musel v něčem ubrat. Nechci v tom totiž nechávat jen manželku. Snažím se doma pomáhat, jak nejvíc můžu. Víceméně už zvládnu skoro všechno. Jen tedy uspávání večer přenechávám manželce. Malé totiž rostou zuby, tak je to složitější (úsměv).

Bude vás rodina provázet i na závodech?

Rodinu beru na pohár v Touškově, kam se přijedou podívat i další blízcí. A pak do Nového Města. I když tam to bude náročnější, protože všude bude spousta lidí, hluk a malé je jen devět měsíců. Uvidíme, jak to zvládneme, ale rodina by tam měla být.

Český pohár Plzeňský kraj v Městě Touškově

sobota 29. dubna

9.30: kadeti, Masters, Expert

11.00: junioři

12.30: vyhlášení

13.30: ženy Elite/U23, juniorky, kadetky

15.30: muži Elite /U23 (7-8 kol)

17.15: vyhlášení

18.30: písničkář Zdeněk Vřešťál.

neděle 30 dubna

9.00: holky a kluci 5-6 let

9.20: holky 7-8 let, 9.40: kluci 7-8 let

10.00: holky 9-10 let, 10.30: kluci 9-10 let

11.00: vyhlášení.

11.30: žákyně I, 12.15: žáci I

13.00: žákyně II, 13.45: žáci II

14.45: vyhlášení žákovských kategorií