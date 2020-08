V elitní desítce se Kreuziger umístil hned čtyřikráts maximem v roce 2013, kdy byl pátý. Nejvýš z českých závodníků v historii.

Loni jezdec žijící v Plzni skončil na Tour šestnáctýa v nadcházejícím ročníku se hodlá víc než na celkové pořadí zaměřit na etapová vítězství.

Máte stejné předstartovní pocity jako v prvních letech, nebo už takový tlak jako dřív necítíte?

Určitě je to jiný. Po těch letech člověk ví, co může čekat. Jsem zkušenější a nestresuji se z toho, že jedu na pořadí, i když uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet. Nervozita tam není, těším se.

Napadlo vás kdysi, že byste mohl počet startů na Tour zaokrouhlit na dvojciferné číslo?

Samozřejmě že ne, protože jsem nemohl tušit, jak se bude moje kariéra vyvíjet a že těch startů bude nakonec tolik. Určitě je to pro mě čest, že mohu na Tour reprezentovat Českou republiku. Je to sice v cizích týmech, ale česká vlaječka u toho pokaždé svítila. To mě moc těší.

Dokážete při pohledu na trasu říci, jaká jsou největší úskalí letošního ročníku?

Pětapadesát tisíc nastoupených metrů naznačuje, že nás čeká jeden z nejtěžších ročníků. Tour se ale musí brát postupně. Jde o jednadvacet dílčích závodů a překvapení můžete čekat za každou zatáčkou. Proto je potřeba být neustále ve střehu.

Jaká bude vaše role ve stáji NTT a s jakými ambicemi na Tour nastoupíte?

Tým máme postavený tak, abychom byli schopní bojovat o vítězství v etapách. Jako kapitán se budu snažit prosadit v klíčových pasážích závodu a být v těch správných únicích.

A třeba vyhrát některou z etap. Máte to v hlavě?

Myslím, že budeme žít ze dne na den. Platí, že tým se pokusí vyhrávat etapy. Největší šanci máme díky sprinterským schopnostem Giacoma Nizzola. V druhé půlce závodu, pokud se správně rozjedu, bych se ale chtěl o nějaký úspěch pokusit.

Tour se kvůli nákaze koronavirem jede za omezeného přístupu fanoušků. Nebude cyklistům chybět jejich podpora?

Klasická podpora fanoušků, jak jsme zvyklí z minulosti, bude chybět, ale situace je prostě taková. Musíme být vděční za to, že můžeme nastoupit vůbec na start. Tour je vrcholem sezony a doufám, že fanoušci si ji užijí u televize. A ti, co přijedou, musí respektovat pokyny organizátorů. Snad se nebudou tlačit na startu, abychom mohli dojet až do Paříže.

Dokážete za roky ve světovém pelotonu poznat, jak na tom jste s výkonností?

Na jaře toho kvůli pandemii nešlo moc odtrénovat. Kopců jsem nenajezdil tolik jako obvykle. Po Critérium de Dauphiné jsem spíš odpočíval. Vím, že se posouváme správným směrem, ale s přibývajícími roky cyklista potřebuje víc startů, aby se dostal do správného závodního tempa. Takže není to úplně top, ale jsem odhodlaný bojovat.