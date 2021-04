Třiadvacetiletý slalomář Sokola Špičák Marek Müller je i tak úspěšný, protože na letošním mistrovství ČR vyhrál obří slalom i slalom. Navíc potřetí za sebou se stal vítězem Českého poháru.

Absolvent plzeňského sportovního gymnázia jezdí mezinárodní závody FIS (Mezinárodní lyžařská federace) a Evropského poháru. „Chtěl bych jezdit závody Světového poháru, ale k tomu potřebuji lepší body v Evropském poháru,“ řekl Plzeňan Marek Müller.

Uvidíme vás příští sezonu v závodech Světového poháru?

Spíš ještě ne. Musel bych zajet hodně bodů v Evropském poháru.

Dvě zlaté medaile z domácího mistrovství vám ale zvednou sebevědomí, ne?

Určitě. Budu si více věřit, povzbudí a nabudí mě to.

Jak vám zní dvojnásobný mistr republiky?

Jsem za to ohromně rád. Jsou to moje první dva tituly, získal jsem je na jednom mistrovství. Měl jsem obrovskou radost. Navíc to nebylo vůbec jednoduché, protože kvůli teplu byly těžší podmínky a ve druhých kolech byla trať rozbitější.

Jaká byla konkurence?

Nejlepší kluci z Čech nezávodili, ale konkurence byla.

Věřil jste si více na obří slalom, nebo na slalom?

Na obřák. Protože se mi v něm letos hodně dařilo, získal jsem v něm i nějaké body. Ve slalomu jsem to nečekal, protože jsem se v něm během sezony trochu trápil.

Jak byste zhodnotil sezonu?

Kladně. Myslím si, že úspěchy převažovaly.

Jezdíte i jiné disciplíny alpského lyžování?

Občas jedu superobří slalom a kombinaci, abych si udržel nějaké výsledky. Soustředím se ale na obřák a slalom.