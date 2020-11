Chtěl bych jednou vyhrát mistrovství světa, přeje si mladý tvrďák z Hammers gymu

Je mu teprve osmnáct let, ale věřte nám; dostat se do křížku s fighterem Filipem Lagronem nechcete. To je totiž o kejhák. Borec s ocelovými pěstmi, tvrdými kopy a údery se věnuje kickboxu, ve kterém v klatovském Hammers gymu pod vedením kouče Miloše Martínka neustále roste. Ve své sbírce úspěchů už má několik cenných záznamů, přitom kickbox vlastně nemusel ani dělat. Začínal totiž jako karatista.

Filip Lagron v akci. | Foto: Archiv Filipa Lagrona