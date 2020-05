Chceme ještě více zkvalitnit kádr, hlásí po kýženém postupu kapitán týmu

Již je to černé na bílém. Do města karafiátů se v sezoně 2020/2021 po pěti letech vrátí třetí liga mužů ve stolním tenisu. A to díky borcům z KST Klatovy.

Chceme ještě více zkvalitnit kádr, hlásí po kýženém postupu kapitán týmu. | Foto: KST Klatovy