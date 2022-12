„Nás tým vznikl až letos a Dakar bude první velkou společnou akcí,“ potvrdil Trněný na tiskové konferenci v brněnské Zetor Gallery.

Pro devětačtyřicetiletého jezdce to nebude premiéra na Rallye Dakar, kterou jel už v roce 2017 v posádce kamionu. Teď však připouští, že to bude přece jen něco jiného, jde o krok do neznáma.

„Největším handicapem bude absence testovacích kilometrů v tamních podmínkách,“ popisoval Trněný.

„Vyprošťování z písku a vykopávání jsme nikdy nedělali, bude to pro nás novinka. V Evropě jsme sice občas závodili v dunách, ale to se nedá srovnat,“ doplnil zkušený jezdec rallye.

„Já už jsem za svoji kariéru vystřídal snad třicet automobilů. Začínal jsem v roce 1997 na Škodě Favorit a nyní usednu za volant tohoto krasavce,“ poukázal Trněný na speciál pro dakarskou rallye Ford F-150 EVO.

Tento vůz písečnou rallye v arabských dunách absolvoval před dvěma lety, za volantem tehdy seděl Boris Vaculík, ale do cíle nedorazil.

Nově vzniklý tým teď využil možnosti automobil odkoupit včetně servisního kamionu, který je bude na Dakaru doprovázet i nyní.

„Celé auto jsme do šroubku rozebrali a zase dali dohromady. Byla to velká fuška a další nás do startu ještě čeká,“ připustil Milan Horyl.

Ford má pětilitrový motor a také speciálně chráněnou nádrž na 500 litrů. „Na takovou zátěž při rychlostních zkouškách nejsem zvyklý, i tohle bude pro mě nové,“ připustil Karel Trněný.

I proto si nedává pro Dakar 2023 přehnané cíle. „Chceme dojet do cíle a nasbírat zkušenosti, abychom se v dalších letech vrátili s vyššími ambicemi,“ konstatoval Trněný, který má v posledních dnech nesmírně nabitý program.

O uplynulém víkendu obsadil 12. místo na Pražském rallyesprintu s vozem Škoda Fabia WRC. Momentálně je u technických přejímek před Dakarem ve Francii. Ale už v sobotu pojede se škodovkou a spolujezdcem Christianem Doerrem Mikulášskou rallye ve Slušovicích. (zs, čtk)