Jak Javorský hodnotí úspěšnou loňskou sezonu? Jaké byly jeho začátky ve stolním tenisu? Odpovědi na tyhle a spoustu dalších otázek vám přinášíme v našem exkluzivním rozhovoru.

Pojďme se nejprve ohlédnout za loňskou (předčasně ukončenou) sezonou, ve které jste slavili postup z divize do třetí ligy. Předpokládám, že ji budete hodnotit jedině pozitivně…

Určitě, z mého pohledu byla sezona vydařená. Splnili jsme cíl, který jsme si před začátkem ročníku vytyčili. Myslím si, že jsme si za postupem šli od prvního kola.

Sezona se ukončila dvě kola před koncem. Byl byste radši, kdyby se o vašem postupu rozhodlo v posledních dvou zápasech, nebo berete i postup „od stolu“?

Postup beru i takto, ale samozřejmě bych byl raději, kdybychom soutěž regulérně dohráli. I když jsem přesvědčený, že bychom v posledních dvou zápasech zvítězili a postup si uhráli i tak. Stačila nám jedna výhra a remíza.

V divizní soutěži jste měl ve dvouhře bilanci 34 výher a 23 porážek. Byl jste spokojený se svými výkony?

Celkem ano. Samozřejmě že ne vždy se všechny zápasy vydaří tak, jak si představujete, ale takový už sport prostě je. Jednou se zkrátka daří více, jindy méně. Na osobní statistiky jsem už tolik nekoukal. Dříve jsem to řešil víc, ale čím jsem starší, tím mi jde spíš o úspěchy týmu. A tím byl již zmíněný postup do třetí ligy.

Jak naopak hodnotíte počínání ve čtyřhře, kde jste ročník ukončil s bilancí 14 výher a 5 porážek?

Čtyřhru jsem hrál až na pár výjimek především s Adamem Končalem a myslím si, že jsme si sedli jako parťáci i spoluhráči ve čtyřhře, i když bych mu mohl dělat skoro tátu (úsměv). Dařilo se nám a většinu zápasů jsme vyhráli, tudíž se mi s ním hrálo opravdu výborně.

Kromě divize jste si letos zahrál i v krajském přeboru a poháru. Celkem jste odehrál 79 zápasů ve dvouhře a k nim přidal 25 čtyřher. Suma sumárum; v nohách máte více než 100 zápasů. Jak jste to zvládal po fyzické stránce?

Máte pravdu, letos jsem odehrál asi nejvíc utkání minimálně za posledních 10 let. Zatím si myslím, že to zvládám dobře, jsem sportovec a snažím se udržovat v kondici, takže mi to nečinilo zase tak velké problémy (úsměv).

Zdroj: archiv KST Klatovy

V žebříčku koeficientu ELO jste skončil na dvacátém místě. Jste spokojený, nebo to mohlo být i lepší?

Popravdě žebříček skoro vůbec nesleduji, to spíše když jsem byl mladší. Také se tam započítávají turnaje, na které už nyní nejezdím, takže je to víceméně odraz toho, co jsem odehrál v soutěži. Když to tedy shrnu, tak převažuje lehčí spokojenost.

Co očekáváte od třetí ligy? Myslíte si, že v týmu KST Klatovy musí dojít ještě ke zkvalitnění kádru?

Třetí liga je a bude velmi těžká soutěž. Vím to z vlastní zkušenosti. Už to nejsou bitvy jen v rámci kraje, ale celé republiky. Zápasy jsou v třetí lize náročnější a soupeři těžší a vyrovnanější. Ke zkvalitnění kádru určitě dojít musí, jinak jsem realista a myslím, že bychom soutěž spíš neudrželi. Nicméně věřím, že nějakou posilu získáme (pracuje se na tom) a o udržení v soutěži se popereme, což bude také náš hlavní cíl. Chceme, aby se tato soutěž hrála v Klatovech i v dalších letech.

Už víte, kdy se společně s týmem začnete připravovat na třetí ligu?

Pravděpodobně někdy v polovině července.

Těšíte se?

Na třetí ligu se těším, i když v současnosti bych tam na moc vítězství asi nedosáhl. Ale mám v plánu přes léto přidat nějaké nové prvky do svého tréninku, tak třeba jsem ještě neřekl poslední slovo. Myslím samozřejmě v ping-pongu (úsměv).

Zaslechl jsem, že kromě aktivního hraní stolního tenisu se věnujete také trenérskému řemeslu. Je to tak?

Ano, je. Kromě hraní dělám i trenérskou práci. Dříve jsem celkem 11 let trénoval děti v Klatovech, pak také ještě dva roky v Horažďovicích. Teď už trénuji jen příležitostně po domluvě, když se mi někdo ozve a chce se zlepšit, popřípadě zapracovat na zlepšení úderů a techniky. Jinak trenéřině se věnuji od svých šestadvaceti let.

Kdy jste vlastně začal se stolním tenisem?

Zhruba v jedenácti letech. Díky tátovi, který mě k němu přivedl a také ho hrál. Předtím a souběžně až do patnácti let jsem hrál i tenis.

Jakými kluby jste si ve své bohaté kariéře prošel?

Hrál jsem a hraji za KST Klatovy, dříve TJ Klatovy, většinu kariéry. Na vysoké škole v Českých Budějovicích jsem hrál dva roky za klub Pedagog České Budějovice a tři roky jsem pak ještě hájil barvy Horažďovic.

Jakou nejvyšší soutěž jste si v životě zahrál?

Třetí ligu. Jednou za Horažďovice a před pěti lety také za Klatovy (úsměv).

Jaký je váš sportovní idol?

Ze stolního tenisu a světových hráčů jednoznačně Jan-Ove Waldner ze Švédska. Vynikající hráč, legenda a pan stolní tenista. Bylo až neuvěřitelné, co za stolem předváděl. Uměl prostě všechno. A z ostatních sportů třeba tenista Roger Federer. Za jeho hráčskou kvalitu a způsob vystupování.

A z českých sportovců?

Určitě to je bývalý tenista Ivan Lendl.

Jaký herní prvek ze stolního tenisu považujete za svou silnou stránku?

Asi pohyb za stolem. I když to určitě bývalo mnohem lepší (smích). A pak také výdrž při delších výměnách.

A co slabé stránky?

Hra bekhendem. Když jsem totiž se stolním tenisem začínal, bekhend se tolik nehrál, byl to spíše udržovací úder a větší důraz se kladl na forhend, což se pak hodně změnilo. Nicméně na něm zkusím přes léto zapracovat a uvidíme…

Prozradíte čtenářům, čím se živíte?

Povoláním jsem učitel. Učím na základní škole tělesnou výchovu a zeměpis.

Když zrovna neučíte a nehrajete stolní tenis, co rád děláte ve volném čase?

Ve volném čase se věnuji nejraději samozřejmě sportu, hlavně tedy stolnímu tenisu, pak přes jaro a léto kolu, běhu a v zimě plavání. Doma si také rád něco přečtu, a jelikož mám i rodinu, tak se snažím věnovat i jí. A abych nezapomněl, rád zajdu i s klukama na pivo – hlavně po vítězných zápasech (smích).

Zmínil jste kolo, běh a plavání. Co další sporty?

Ještě rád posiluji s vlastní vahou. Dříve jsem si také rád zahrál třeba fotbálek. Dva roky jsem hrál amatérskou ligu v malé kopané.

Odlehčující otázka na závěr, byť nejspíš znám odpověď. Pivo, nebo víno?

Pro mě dobrá otázka (smích). Jednoznačně pivo, protože mi prostě víc chutná a beru to tak, že správný chlap pije spíše pivo než víno. Ovšem nemám nic ani proti milovníkům vína (úsměv).