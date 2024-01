Jelikož utkání s céčkem plzeňské SKUŘE předehráli už na začátku ledna (9:9), o víkendu čekala stolní tenisty ex-třetiligového KST Klatovy pouze jedna překážka. Tou byli borci domácího Sokola Břasy, kteří se pohybují na konci první poloviny tabulky. Vzájemný zápas 14. kola divize ale mužský tým Klubu stolního tenisu Klatovy zastihl v dobrém rozmaru.

Stolní tenisté KST Klatovy ve složení (zleva) Martin Šmíd, Miroslav Jehlík, Daniel Javorský, Lukáš Zahradník. | Foto: KST Klatovy

Možná i proto, že týmu okolo kapitána Lukáše Zahradníka začalo téct do bot. Utkání, které trvalo více než tři hodiny, nakonec skončilo výhrou Klatovanů 10:6. To se asi úplně nečekalo. „V divizi se k nám pomalu začaly blížit sestupové pozice. My jsme jim však ukázali nekompromisně záda a připsali si důležité vítězství a čtyři body po výhře 10:6 na stolech kvalitních Břas," liboval si velezkušený kapitán klatovského družstva Lukáš Zahradník.

„Zápas byl hodně vyrovnaný. Velmi dobrým týmovým pojetím jsme ho ale v závěru zlomili a třemi vyhranými pětiseťáky v řadě zasadili domácím konečné K.O. Důležité vítězství nám tak dává větší klid do zbytku sezony, kde se ještě o nějaký podobný pěkný výsledek pokusíme," uzavřel zkušený stolní tenista. Klatovy jsou v aktuální tabulce se ziskem dvaatřiceti bodů na sedmém místě, na šesté Břasy přitom ztrácí "pouhých" šest bodů. Divizi stále vedou Horažďovice, které si o víkendu poradily s béčkem SKUŘE Plzeň i zálohou Unionu.

TJ Sokol Břasy - KST Klatovy 6:10

Sady: 31:38. Míčky: 640:668. Vrchní rozhodčí: Josef Sedlecký. Rozhodčí: dohoda. Délka utkání: 3 hodiny a 5 minut. Čtyřhry: 1:1 (Bělohlávek, Jandečka - Jehlík, Šmíd 3:0, Lehner, Jícha - Zahradník, Javorský 3:2). Sestava a body Klubu stolního tenisu Klatovy: Miroslav Jehlík 3:1, Lukáš Zahradník 3:1, Martin Šmíd 1:2, Daniel Javorský 2:1.

Kompletní výsledky 13. a 14. kola divize: TJ STOTEN Horažďovice - SKUŘ Plzeň B 10:2, TJ Sokol Nezvěstice - Union Plzeň B 10:7, SKUŘ Plzeň C - KST Klatovy 9:9 (hráno již 3. ledna), TJ Sokol Lhůta - TJ Slavoj Stod 10:3, TJ Sokol Horní Bělá - SK Jiskra Domažlice 8:10, TJ Sokol Břasy - TJ Sokol Plzeň V. A 10:8,, TJ Sokol Nezvěstice - SKUŘ Plzeň B 1:10, TJ STOTEN Horažďovice - Union Plzeň B 10:1, TJ Sokol Horní Bělá - TJ Slavoj Stod 10:8, TJ Sokol Lhůta - SK Jiskra Domažlice 10:8, TJ Sokol Břasy - KST Klatovy 6:10, SKUŘ Plzeň C - TJ Sokol Plzeň V. A 4:10.

Zdroj: ČAST

