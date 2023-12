Druhá záloha divizní TJ STOTEN Horažďovice na každý pád přišla velmi nešťastně o první příčku a klesla až na třetí místo. Pozici lídra pro sebe nově ukořistili stolní tenisté KOC Sušice B, kteří na závěr roku přehráli tabulkově druhé céčko Boru 10:8, a pak deklasovali céčko Nýřan (10:0). Třetí tým do okresní party - KST Klatovy B - zakončil kalendářní rok porážkou v Líních a Klabavě, a přezimuje jako devátý nejlepší tým krajské soutěže.

Krajský přebor 2. třídy (skupina A), výsledky 10. kola: TJ Slavoj Stod B - TJ Dobřany C 9:9, TJ Hraničář Částkov - TJ Sokol Blížejov 1:10, TJ Sokol Klabava B - KST Klatovy B 10:5 (čtyřhry: 1:1, sestava a body Klatov: Nedoma 3:1, Kesman 1:2, Koval 0:3, Rejšek 0:3), TJ Baník Líně - TJ Sokol Domažlice 7:10, TJ Sokol Bor C - KOC Sušice B 8:10 (čtyřhry: 0:2, sestava a body Sušice: Jarab 3:1, Kopřiva 2:2, Jaroš 1:3, Vítovec 2:2), TJ Nýřany C - TJ STOTEN Horažďovice C odloženo, výsledky 11. kola: TJ Hraničář Částkov - TJ Dobřany C 2:10, TJ Sokol Klabava B - TJ Sokol Domažlice 9:9, TJ Baník Líně - KST Klatovy B 10:6 (čtyřhry: 2:0, sestava a body Klatov: Nedoma 4:0, Kesman 2:2, Koval 0:3, Rejšek 0:3), TJ Nýřany C - KOC Sušice B 0:10 (čtyřhry: 0:2, sestava a body Sušice: Jarab 2:0, Jaroš 2:0, Kopřiva 2:0, Vítovec 2:0), TJ Slavoj Stod B - TJ Sokol Blížejov 10:6, TJ Sokol Bor C - TJ STOTEN Horažďovice C 10:0 bez boje.