Kvůli tomu, že byla zrušená Jizerská padesátka, měl třiatřicetiletý laufař ze Šumavy Jan Šrail delší závodní volno, než si původně plánoval. O uplynulém víkendu již ale absolvoval další dva náročné závody ve Švédsku, kde se konal devátý a desátý podnik elitní kategorie Pro Tour letošního ročníku Ski Classics, dálkových běhů na lyžích. V Orse na severu Evropy bylo na programu nejprve kritérium Grönklitt Classic na 60 km klasickou technikou, pak krátká, ale velmi náročná časovka na 13 km.

Třiatřicetiletý lyžař Jan Šrail, ilustrační snímek. | Foto: Vltava Fund Ski Team

Ve vytrvalostním závodě Jan Šrail obsadil třiačtyřicáté místo se ztrátou devíti minut a patnácti vteřin na vítězného Kaspera Stadaase z Norska, na rychlostním mítinku pojmenovaném jako Grönklitt ITT skončil devětadvacátý, když na vítěze (opět Kasper Stadaas) ztratil minutu a půl. „Bylo to lepší, cítil jsem se lépe než v předchozích závodech, ale letos to zkrátka není ono. Navíc konkurence, zejména pak závodníků z Norska a Švédska, je fakt brutální. Nedá se nic dělat, jedeme dál," prohlásil Jan Šrail v krátkém rozhovoru pro Deník.

Ten se teď společně se svým týmem Vltava Fund Ski Team připravuje na jeden z nejnáročnějších závodů sezony - věhlasný Vasův běh (Vasaloppet), který se uskuteční v neděli 3. března opět ve Švédsku. „U nás ty podmínky ke trénování nejsou ideální, ale na to se nechci vymlouvat. Pro všechny ve střední Evropě je to víceméně stejné. Takže každý den běhám, snažím se pořádně potrénovat, nabrat fyzičku a sílu, a uvidíme, na co to bude stačit. Je ale fakt, že trénink na sněhu, na lyžích, chybí. V tom mají Seveřané velkou výhodu," říká muž, který je v celkovém hodnocení prestižního seriálu na průběžném šestatřicátém místě.

Výše z českých borců je pouze jeho týmový parťák Fabián Štoček, jemuž patří dvaatřicátá pozice. Ski Classics vede norský šutér Kasper Staadas před krajanem Johanem Hoelem a třetím Axelem Jutterströmem ze Švédska.

