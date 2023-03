32letý laufař z Nové Hůrky Jan Šrail má za sebou další závod letošní sezony dálkových běhů na lyžích (Ski Classics). V sobotu absolvoval v Norsku extrémně náročný Birkebeinerrennet na 54 km klasickou technikou, ve kterém mají závodníci na zádech batohy se závažím o hmotnosti 3,5 kilogramu. Birkebeinerrenet tím symbolicky odkazuje k dávné legendě ze 13. století, kdy dva místní vojáci zachránili mladého prince Håkona Håkonssona a na lyžích zdolali horu plnou nástrah.

Jan Šrail, Birkebeinerrennet (Norsko), ilustrační snímek. | Foto: Visma Ski Classics

„Je to spíš silový závod, hodně stoupání, to by mi mohlo vyhovovat. Ale uvidíme," řekl lyžař Jan Šrail Deníku před odjezdem na sever Evropy. Žádný šlágr jako v předchozích podnicích, ve kterých borec ze Šumavy dosloval explodoval a v cílové rovince zářil jako hvězda na noční obloze bez mráčků, to ale v jeho podání nebyl. V závodě, který začínal v Reně a končil v Lillehammeru, kde čeští hokejisté kdysi vyhráli mistrovství světa, obsadil konečné 45. místo se ztrátou více než jedenácti minut na vítězného Andrease Nygaarda z Norska.

Zdroj: Youtube

I tak si ale Šrail opět svým výkonem pro sebe ukořistil pozici nejlepšího českého borce. O šestnáct příček hůře skončil nestárnoucí Stanislav Řezáč, sedmašedesátý byl Šrailův parták z laufařského Vltava Fund Ski Teamu Fabián Štoček. Mezi ženami triumfovala domácí hvězda Øyre Slindová před švédskou rychlonožkou Idou Dahlovou. Nejlepší Češkou byla Tereza Hujerová (51. místo).

Birkebeinerrennet (54 km), muži: 1. Andreas Nygaard (Norsko, Team Ragde Charge, 2:24:59,0), 2. Johan Hoel (Norsko, Team Ragde Charge, 2:24:59,1), 3. Runar Skaug Mathisen (Norsko, Lager 157 Ski Team, 2:24:59,2), 4. Magnus Vesterheim (Norsko, TEAM KAFFEBRYGGERIET, 2:25:00,0), 5. Thomas Ødegaarden (Norsko, Team XPND Fuel, 2:25:33,6), 6. Karstein Johaug (Norsko, Team Ragde Charge, 2:27:54,1), 7. Petter Stakston (Norsko, Team Aker Daehlie, 2:27:54,5), 8. Max Novak (Švédsko, Team Aker Daehlie, 2:27:55,8), 9. Tord Asle Gjerdalen (Norsko, Team XPND Fuel, 2:27:56,4), 10. Kasper Stadaas (Norsko, Team Ragde Charge, 2:28:00,1),… 45. Jan Šrail (ČR, Vltava Fund Ski Team, 2:36:29,5),… 61. Stanislav Řezáč (ČR, Slavia pojišťovna Sport team, 2:38:28,7),… 76. Fabián Štoček (ČR, Vltava Fund Ski Team, 2:42:32,0).

FOTO, VIDEO: Ragbisté si zahráli na národním stadionu, Petrovicím ale podlehli