Vítěz závodu Nobert Kigen z Keni.Zdroj: ČTK

Mezi ženami kralovala s více než dvouminutovým náskokem Bekelech Borechaová z Etiopie, která byla rychlejší než druhá Purity Changwonyová z Keni a také bronzová krajanka vítězky Sintayehu Hailemichaelová.

Radost si udělala rodačka z Plánice u Klatov Marcela Joglová, která skončila celkově na sedmém místě, což ji stačilo k zisku českého titulu. Čtyřiatřicetiletá kráska, která dokončila svůj první maraton od loňského startu na olympijských hrách, vyhrála národní titul šampionky vůbec poprvé v kariéře.

26. ročník Pražského maratonu



Muži: 1. Kigen (Keňa) 2:07:54, 2. Woldaregay 2:08:30, 3. Zerihun (oba Et.) 2:08:44, 4. E. Kosgei 2:08:58, 5. R. Korir (oba Keňa) 2:09:53, 6. Serbessa (Et.) 2:12:37,…10. (1. MČR) Homoláč 2:18:43, 11. (2.) Pechek 2:21:08, 12. (3.) Fejfar 2:23:26. Ženy: 1. Borechaová (Ez.) 2:22:56, 2. Changwonyová (Keňa) 2:25:11, 3. Hailemichaelová 2:25:21, 4. Amareová (obě Et.) 2:27:57, 5. Chebetová (Keňa) 2:29:54, 6. Gideyová (Et.) 2:37:28, 7. (1.) Joglová 2:39:23, …9. (2.) Macurová 2:45:48, 10. (3.) Pastorová 2:46:33.

