Klatovská atletka Kristýna Hozmanová (uprostřed).Zdroj: Lukáš Bešta

Kristýna Hozmanová prožila báječný loňský rok. Stala se mistryní České republiky v běhu na 150 a 300 metrů, mimo to skončila třetí na halovém mistrovství České republiky v běhu na 60 metrů a třetí v běhu na 150 metrů. Zároveň vytvořila ve svojí kategorii krajský rekord v běhu na 300 metrů.

Stateční baskeťáci trápili lídra i Kbely. Pro dva borce musela přijet sanitka

Karolína Machová skončila mezi dorostenci na třetím místě. A to především díky zisku stříbrné medaile na Evropském olympijském festivalu mládeže na Slovensku ve vrhu koulí. „Je to neuvěřitelný pocit. Neskutečně jsem si to tu užila, i protože atleti vybojovali tolik medailí. Tyhle emoce pro mě byly nejlepší a největší,“ svěřila se tehdy (na konci července) dojatá Karolína Machová.

Karolína Machová (druhá zprava).Zdroj: Eva Perglerová

V juniorské kategorii figurovala v nominační listině nejlepších sportovců ještě členka atletického oddílu TJ Sušice Eliška Hostková, která vloni vyhrála mistrovství České republiky v přespolním běhu juniorek, skončila druhá v rámci silničního šampionátu v běhu na 10 km a startovala i na ME v Itálii v krosu.

Vyhlášení nejlepších atletů Plzeňského kraje

TOP 3 v kategoriích - dospělí: 1. Tereza Hrochová (AK Škoda Plzeň), 2. Jan Štefela (AK Škoda Plzeň), 3. Tereza Petržilková (AK Škoda Plzeň). Junioři: 1. Michal Haidelmeier (AK Škoda Plzeň), 2. Jaromír Morávek (AK Škoda Plzeň), 3. Petra Sičáková (AK Škoda Plzeň). Dorost: 1. Jan Škarban (AK Škoda Plzeň), 2. Viktorie Jánská (AK Škoda Plzeň), 3. Karolína Machová (Atletika Klatovy). Starší žactvo: 1. Kristýna Hozmanová (Atletika Klatovy), 2. Kristýna Záhořová (TJ Baník Stříbro), 3. Andrea Bieliková (AK Škoda Plzeň).

Kadeti smetli Kelty. Trenéra potěšily záblesky nacvičených kombinací a signálů