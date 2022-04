Dva nejcennější kovy vybojovaly Natálie Rejtharová, která ovládla kategorii do 43 kilogramů, a Alena Zachová, jež dominovala ve váhové kategorii do 56 kilogramů. Co se týče zisku sad stříbrných medailí, ty do města pod Černou věží putovaly hned čtyři. Kromě fanstastických Gabriely Chaloupkové, Tomáše Kopečného a Samuela Presla ji získal také Jan Žatko. Ten ve své váhové kategorii opanoval hned čtyři z pěti duelů.