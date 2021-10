Mezi dospělými obsadil osmé místo s nástřelem 571 bodů Petr Gerberg a o dvě příčky za ním se umístil Milan Ryneš (565 bodů). „Do soutěže se přitom v kategorii dospělých zapojilo celkem čtyřiadvacet závodníků,“ řekl šéftrenér mládeže klatovského klubu Jiří Koukal.

I když výsledky dospělých střelců nebyly špatné, mnohem lépe se v Českých Budějovicích vedlo mladým závodníkům. „Výborným výkonem nedala svým soupeřkám sebemenší šanci Barbora Čiperová a s celkovým výsledkem 586 bodů s velkým náskokem pěti bodů celou soutěž opanovala,“ radoval se pyšný trenér Jiří Koukal.

Ilustrační fotografie.Zdroj: archiv Jiřího Koukala

Na jihu se ovšem neztratili ani další. Jakub Turjanica obsadil osmé místo (572 bodů), Jana Jaklová vybojovala čtrnáctou příčku (559 bodů), o pozici níže se umístila Eliška Krýzlová (557 bodů). Nejnižšího výkonu z klatovských reprezentantů dosáhl Ondřej Burghauser s nástřelem 551 bodů.

„Zlato Barbory Čiperové je o to cennější, neboť pokud by se kategorie dospělých a dorostu sloučily, Bára by znovu zvítězila. Nejlepší dospělý dosáhl sice na stejný nástřel (586 bodů), ale horším výsledkem poslední desetinné položky by se umístil až v závěsu za Bárou,“ vysvětlil trenér Koukal počin své talentované svěřenkyně.

Ilustrační snímek.Zdroj: archiv Jiřího Koukala

Ještě před Husitským štítem se zástupci klatovského klubu střelců zúčastnili republikového šampionátu, které se konalo v plzeňských Lobzích. V centru západních Čech se představili stejní závodníci SSK Klatovy jako nedávno na jihu republiky.

A také ve stejné disciplíně (SM 60). „Na této akci soutěžili na rozdíl od soutěže v Českých Budějovicích muži, ženy, dorostenky a dorostenci zvlášť,“ upřesnil Jiří Koukal a následně bilancoval. „V soutěži mužů, ve které bojovalo celkem 56 střelců, obsadil Petr Gerberg 24. místo a Milan Ryneš skončil devětadvacátý. V kategorii dorostenek obsadila Barbora Čiperová dvanáctou pozici, Jana Jaklová 17. místo a Eliška Krýzlová byla šestačtyřicátá,“ uvedl trenér.

Klatovská děvčata se zároveň zapojila i do soutěže družstev, kde s celkovým součtem 1723 bodů obsadila krásné šesté místo. V kategorii dorostenců obsadil v konkurenci 95 závodníků Jakub Turjanica pěknou devatenáctou příčku a Jindřich Ryneš skončil na 92. místě.

Autoři: Jiří Koukal, Martin Mangl