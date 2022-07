Včetně kajakářky ze Sušice Antonie Galuškové, která si společně s kolegyněmi Lucií Nesnídalovou a Gabrielou Satkovou dojely v atraktivním závodě hlídek kajakářek do 23 let pro nejcenenější kov. Děvčata předvedla famózní čistou jízdu a do cíle prosvištěla s vteřinovým náskokem před druhou posádkou z Německa. „Je to to nejhezčí, co se nám na úvod mistrovství světa mohlo stát. Doufám, že budeme sbírat medaile i dál a odjedeme odsud opět jako nejúspěšnější výprava,“ uvedla Antonie Galušková pro web www.kanoe.cz.