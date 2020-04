Box není typicky ženský sport. Jak ses k němu dostala?

Narodila jsem se do sportovní rodiny; moji rodiče chtěli, abych něco dělala. Když jsem chtěla skončit s jedním sportem, musela jsem si najít jiný, a tak mi jednou bylo nabídnuto, abych vyzkoušela box…

Čím tě box zaujal víc než ostatní sporty, že jsi u něj vydržela?

Nejspíš to bylo tím, že když jsem ho šla vyzkoušet, vůbec jsem netušila, do čeho jdu, a byla jsem velmi příjemně překvapená. Vždycky jsem měla za to, že box je jen o bezhlavém mlácení.

A o čem box hlavně je, že zaujme i dívky?

Disciplína, taktika, kondice, systém – je toho opravdu mnoho.

Když je box o disciplíně a fyzické kondici, jak často se připravuješ a jak vypadá tvůj běžný trénink?

Hodně záleží na tom, na co se připravuji. Ale většinou to je tak, že mám určený nějaký důležitý cíl v roce a podle toho se sestavuje tréninkový plán. První fází bývá silová příprava, což jsou většinou kruhové tréninky, případně dlouhé běhy nebo výšlapy. Poté postupně přecházíme do rychlosti, kde se dlouhé běhy mění na tempové a kruhové tréninky na atletické. Tam trénujeme hlavně pohyb a k tomu přidáváme techniku.

Jedním ze základů sportovního úspěchu je kvalitní trenér. Kdo tě vede a co bys o něm řekla?

Mým trenérem je od začátku Radek Seman. Je to skvělý trenér. Bez něho bych nebyla tam, kde nyní jsem. Za všechno, co jsem v boxu dokázala, vděčím jemu.

Box má blízko i k dalším bojovým sportům, jako je třeba nyní populární MMA. Láká tě v budoucnu si třeba vyzkoušet i boj v kleci?

To vůbec ne. Jiné bojové sporty mě nelákají.

Největším cílem a snem sportovců je většinou olympiáda. Je to tak i u tebe?

Přesně tak, olympiáda je mým velkým snem!

Letos se kvůli situaci ve světě olympiáda posunula o rok a další je za čtyři roky. Můžeme se tedy těšit, že tě na jedné z nich uvidíme?

Doufám, že by to možné bylo. Jak jsem říkala, je to mým velkým snem a cílem.

U mladých sportovců je velké téma, jak skloubit sport a školu. Jak se to daří tobě?

U mě to nebyl takový problém. Škola, na níž studuji, mi zajistila individuální vzdělávací plán, abych neměla problém s absencí a mohla se připravovat. Sice jsem sem tam měla problém se známkami, ale vždycky to dopadlo dobře (úsměv).

Máš už nějaké zprávy, kdy se budete moct vrátit zase do ringu a plnohodnotné přípravy?

To vůbec netuším. Doufám, že do léta snad bude skoro všechno při starém a proběhne ještě mistrovství Evropy do 22 let, protože mým cílem je získat na něm medaili.

K medailím na ME je dlouhá cesta, sportovci pomáhá i jeho okolí. Komu bys chtěla poděkovat, že máš možnost boxovat na vrcholné úrovni?

Nejvíc určitě děkuji svému trenérovi Radku Semanovi, který stojí za všemi mými úspěchy. Pak samozřejmě své rodině, která mě vždycky podporuje ve všem, co dělám, a také svým přátelům. Ale rovněž škole, že mně umožňuje dělat to, co mě baví a zároveň u toho ještě studovat.

www.ais-pk.cz