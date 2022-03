„Vyhráli jsme,“ hlásila Martina Jindrová ve videu ze Spojených států. „Asi nemusím říkat, jak ten zápas vypadal. To je vidět na mém ksichtě. Ale je to tam!,“ smála se.

„Byl to tvrdý zápas, bolí mě hlava. Jacqueline dostala bomby, ale to já taky,“ vzkázala ještě fanouškům s dovětkem, že další zápas by měl být za dva měsíce.

A podle zpráv ze zámoří už si tímto vítězstvím zajistila účast v závěrečné pyramidě, v níž se osm bojovnic MMA střetne o pohádkovou prémii milion dolarů.

Postojová bitva se nakonec odehrála na plný počet tří pětiminutových kol, ve druhém dějství měla Jindrová sice navrch, ale soupeřka její nápor přečkala, a tak muselo rozhodovat až závěrečné třetí, v němž byla lehce aktivnější Cavalcantiová. Ale sudí nakonec rozhodli v poměru 2:1 pro českou zápasnici,, která měla při nástupu do klece i při závěrečném vyhlašování kolem ramen ukrajinskou vlajku. Podpořila tak zemi, která čelí invazi ruských vojsk.

Jindrová se jde prát do klece o miliony: Musím zbít soupeřku víc než ona mě

Pak už se mohla Martina Jindrová vrhnout do víru oslav, s trenéry Petrem „Píno“ Ondrušem a Petrem „Monster“ kníže plánovala zajít na hokejovou NHL, navštívili zápas Florida Panthers – Detroit Red Wings. „Původně jsem chtěla jít na Tampu, ale to neprošlo u trenérů, protože to bylo před mým zápasem. Tak jsem kontaktovala jsem Filipa Hronka, jestli by by nám nesehnal lístky na Detroit, který hraje na Floridě,“ prozradila velká hokejová fanynka ještě před odletem za moře.

Pak už tvrdila , že bude spěchat zpátky domů a zase hlavně kvůli hokeji. „V úterý hraje Třinec poslední kolo extraligy v Mladé Boleslavi, tam pojedu,“ nezapřela, že Třinec je klubem jejích srdce, stejně jako fotbalová Viktoria Plzeň.

No a protože si na Portugalku brazilského původu Cavalcantiovou věřila, plánovala už předem oslavu. „No vlastně, když ten zápas vyhraju, hned to s trenéry v Praze oslavím,“ říkal s úsměvem Martina Jindrová ještě před odletem do Spojených států. „Pak jsem přemýšlela, že bych dala se ségrou týden relax někde v teple. Zkusím rychle zregenerovat,“ prozradila s tím, že i na stavbu, kde pracovala při pokládce polystyrenu i před prvním zápasem

No a dojde i na oblíbený tenis. „Chodím v Praze ve Střešovicích, kde je dobrá parta – hokejista David Výborný, občas zajde i Richard Genzer, je tam sranda. I když teď jsem to v rámci přípravy omezila, ale zase přidám. Pomáhá mi to v odreagování, je to pro mě změna.,“ dodala velká fanynka Rafaela Nadala, jehož podpis má vytetovaný na krku.

