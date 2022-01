Tento ročník výletování na lyžích, jak se dá skitouring volně přeložit, nabízí jedinečnou příležitost vystoupat (mezi sedmou a devatenáctou hodinou) bez cizí pomoci z dolní stanice Hohenbogen do horní stanice na turistických lyžích nebo na turistických snowboardech podle síly, času a chuti každého odvážného jednotlivce. Jde o soutěž, kde i ti největší sportovci mohou prozkoumat své limity a hranice.

Rekordmanem je od roku 2017 Jochen Maurer z Bad Kötztingu, který se pyšní celkem třiadvaceti výstupy a sjezdy. Překonal tak Johannese Schmida z Lamu, jenž má o jeden výstup méně. Úctyhodný počin dosavadního rekordmana Maurera dává dohromady přibližně 9200 výškových metrů. A to je číslo, které zkrátka zaslouží obdiv a uznání.

Vzhledem k pandemii koronaviru však v letošním roce dochází k některým změnám. Registrace probíhá výhradně on-line na webových stránkách www.hobopur.de, a to až do 23. ledna. Startovní čísla budou následně účastníkům zaslána poštou, přičemž maximální počet sportovců je nyní omezen na pětasedmdesát. Začátek akce je od sedmi hodin u dolní stanice. Každý ovšem může svou pouť až na vrchol zahájit, kdy se mu to hodí, nikoliv však po šesté hodině večerní. Konec je naplánovaný na 19. hodinu.

Přesný průběh předávání cen těm nejlepším bude přizpůsoben koronavirovým pravidlům, která budou v této době platit. Je navíc velmi pravděpodobné, že předávání ocenění proběhne venku. Startovné činí 25 eur pro dospělé a 10 euro pro mládež ve věku do osmnácti let. Novinkou letošního roku je také bezkontaktní měření dosažených výstupů. Hlášení je podáváno dole u lyžařského pavilonu a nahoře u okna do horské záchranné stanice.

Tentokrát i kvůli současné situaci okolo covidu dochází i ke změnám ve stravování. V lyžařském depu u dolní stanice Hohenbogenu budou jídlo a nápoje poskytovány pouze v zabalené formě.

Organizátoři Hans Hofmann, Wolfgang Kuchler a Ludwig Pongratz se těší na velký počet přihlášených a rádi by předem poděkovali zhruba dvacítce dobrovolníků, kteří akci doprovázejí a pilně podporují.

Autoři: Jana Dirriglová, Martin Mangl