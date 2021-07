A právě podle pravidel thajského boxu se bude sobotní bitva Strnadové s Chochlíkovou odehrávat. „Na zápas se moc těším. Už jsme spolu měly bojovat pod hlavičkou Oktagonu, ale tenkrát to kvůli covidu nevyšlo. Souboj s ní je pro mě velkou výzvou. Ráda porovnám síly se světovou špičkou v této váze,“ prohlásila Klára Strnadová, rodačka z Klatov, která však žije v Plzni.

Monika Chochlíková vs. Klára Strnadová.Zdroj: DFN

Na sobotní fight se slovenskou mistryní Evropy WAKO a IFMA se Strnadová připravovala celé týdny. „Jelikož bydlím v Plzni, ale trénuji v Praze, dojíždění bylo občas náročné. Ale do přípravy jsem se snažila dát maximum. Trénovala jsem opravdu tvrdě,“ přiznala.

Zdroj: Youtube

Sama si ale moc dobře uvědomuje, že jen tvrdá dřina jí úspěch v dost možná nejtěžším zápase dosavadní kariéry nepřinese. Potřeba bude i trocha štěstí, víra ve vlastní schopnosti a eliminace předností pětadvacetileté rodačky z Trenčína.

„Soupeřka je v této váze světovou špičkou a má za sebou už hodně úspěchů. Určitě má více zkušeností s profi zápasy, ale já půjdu do zápasu s cílem vyhrát. A udělám všechno pro to, aby se mi to také podařilo,“ slibuje Strnadová svým věrným fanouškům.

Zdroj: Youtube

Psychickou výhodou by jí mohl být i nedávný úspěch. Na konci června totiž ovládla ve své kategorii otevřené mistrovství Slovenska v K1. „V této době je občas složité pořádat turnaje, protože se pravidla okolo covidu každou chvíli mění. Takže jsme čapli tuto příležitost a jeli do Popradu na turnaj. Společně s dalším zápasníkem TKBC Praha a trenérem jsme to pojali i jako takový menší výlet a zajeli jsme se podívat do Tater,“ doplnila s úsměvem.

Bude se usmívat i v sobotu po zápase s favorizovanou Chochlíkovou?