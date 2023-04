/VOLEJBAL/ 5 hodin a 15 minut. Tak dlouho dohromady trvaly dva víkendové zápasy volejbalistek Klatov v předposledním dvojkole letošního ročníku krajského přeboru žen I. třídy. Klatovská děvčata přivítala na domácí palubovce Union Plzeň a oba souboje nabídly fanouškům v ochozech neskutečnou přetahovanou plnou fantastických výměn i zvratů. Spokojenější byly večer domácí hráčky, které vybojovaly čtyři body do tabulky za dvě výhry poměrem 3:2.

SK Volejbal Klatovy (tmavší dresy), ilustrační snímek. | Foto: Deník/Martin Mangl

„První zápas byl neskutečně vyrovnaný, ať už v průběhu setů vedly o několik bodů soupeřky z Unionu nebo my, vždy se skóre do koncovky vyrovnalo a o vítězi jednotlivých setů rozhodovaly maličkosti. Byly k vidění velmi dlouhé výměny a často neuvěřitelné zákroky v poli na obou stranách. Po dvou hodinách a čtyřiceti pěti minutách jsme ve vyčerpávajícím zápase zvítězily 16:14 v tiebreaku," ulevila si klatovská volejbalistka Eva Petrmichlová.

Ale to, jak sama přiznala, ještě netušila, že podobný scénář napsal nemilosrdný volejbalový režisér i pro druhé vzájemné utkání. „Průběh druhého zápasu téměř kopíroval ten první a po dalších dvou hodinách urputného boje se muselo opět rozhodnout ve zkrácené hře. Do té vstoupily lépe soupeřky, kdy vedly už 8:3. My jsme ale ještě z posledních sil zabojovaly a skóre dokázaly dotáhnout. Napínavá a nekonečná koncovka pak prověřila hlavně nervové soustavy všech fanoušků a hráček na lavičce i na hřišti. Tie-break jsme nakonec vyhrály 22:20 a vybojovaly jsme tak velmi důležité čtyři body," kvitovala Petrmichlová.

Klatovské volejbalistky mají před posledním dvojutkáním letošní sezony (na půdě lídra z VK Rokycany) jisté čtvrté místo. Nemohou výš, ale ani níž. Aktuálně šesté je béčko klatovských žen, které teď mělo kvůli lichému počtů účastníků v krajské soutěži volno. V sobotu doma přivítá předposlední Letnou z Plzně.

Výsledky 33. a 34. kola krajského přeboru volejbalistek I. třídy: SK Volejbal Klatovy - Union Plzeň 3:2 (23, -24, -26, 21, 14) a 3:2 (25, -24, -24, 15, 20), Volejbal Domažlice B - VK Rokycany 0:3 (-13, -17, -20) a 0:3 (-11, -13, -19), Volejbal Plzeň C - TJ Sokol Plzeň Letná 1:3 (14, -22, -21, -18) a 3:1 (26, -21, 15, 23), TJ Sokol Plzeň Skvrňany - TJ Kladruby 1:3 (-22, 26, -23, -18) a 1:3 (-25, 15, -7, -21), volejbalistky SK Volejbal Klatovy B měly tentokrát volno.

Krajský přebor žen I. třídy.Zdroj: ČVF

