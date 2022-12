Prezentace je v hrací místnosti od 8.45 do 9.30 hodin. Zájemci se ji mohou hlásit předem na telefonním čísle 605 156 905, nebo na e-mailové adrese sachklub.klatovy@seznam.cz (v kopii E.Bukvajova@email.cz) ideálně do 29. prosince, a to z důvodu přípravy hracích prostor. Startovné činí 200 Kč na osobu, mládež do 16 let a ženy přijde účast na turnaji o 50 Kč levněji. V ceně startovného je i oběd (hlavní jídlo). Zahájení turnaje je naplánováno mezi 9.45 a 10.00 hodin. Hraje se o řadu hodnotných cen. Více informací naleznete u hlavní pořadatelky, nebo na facebooku Šachklub Sokol Klatovy.