Na trati namotané po úbočích jedné ze šumavských dominant se překlopil do druhé půlky letošní AC Heating Cup, pohár Plzeňského kraje horských kol a v běhu.

Závod mužů na šumavském Špičáku vyhrál Jan Rajchart z Author Teamu Stupno. | Foto: Pavel Křikava

Závod v nádherné přírodě se zázemím v Bikeparku Špičák zorganizoval prezident série Ondřej Paur s Jaroslavem Rybou z Author Teamu Stupno.

„Krajský seriál se na Šumavu vrátil snad po deseti letech. Zajistit potřebná povolení bylo těžší než pak v pár lidech postavit trať, ale stálo to za to. Účastníků bylo sice méně, ale byli nadšení. Krásná příroda, spravedlivá trať, skvělé zázemí a vyšlo i počasí,“ shrnul šestý závod desetidílného poháru Paur.

Mohl být spokojený o to víc, že na okruhu, který na sjezdovce vytyčili, triumfovali v cross country bikeři jeho mateřského týmu ze Stupna. Ovládli kategorie od dospělých po kadety. Hegemonii Rybova týmu narušila jen nejrychlejší juniorka Zuzana Kroupová z Akademie cyklistických sportů.

V závodě kadetů zvítězil David Icha, mezi kadetkami Lucie Grohová. V souboji juniorů brali stupenští jezdci zlato i stříbro, a to Jakub Šmíd a Jan Lehký. Další prvenství přidala Blanka Vaněčková, jediná žena na startu. Úspěšný den Author Teamu pak v závodě mužů korunoval suverénní Jan Rajchart.

Sedmadvacetiletý borec vyhrál systémem start cíl a druhému v pořadí Janu Benešovi z Klatov (Ski a Bike Centrum Radotín) nadělil přes dvě minuty. Třetí ještě o 23 sekund zpět dojel Matěj Čáslavský z MS Bike Academy.

Rajchart soupeřům odskočil už v závěru prvního z šesti kol a pokračoval sám v čele až do cíle. „Byl to způsob, jak se otestovat a dát si do těla v intenzitě, kterou v tréninku těžko simulujete,“ konstatoval Rajchart.

Závod chválil. „Na Špičáku to mám rád a Lampík (Paur) s Jardou Rybou postavili parádní i když těžkou trať,“ uznal jezdec, který svou přípravu nyní cílí na mistrovství republiky koncem července v Bedřichově. Jenže zároveň na vrchol domácí sezony chystá i mladší jezdce z týmu.

„Od kadetů výš jsme v kraji vidět, ale chceme to posunout nahoru i v rámci Českého poháru. V Bedřichově postavíme po dlouhém čase zase štafetu,“ avizoval „hrající“ trenér Rajchart.

V běhu si prvenství na Špičáku vybojovali Olga Švarcová (kola-bbm.cz) a Pavel Peterka z Bike Clubu Kralovice.

V AC Heating Cup následuje pauza do začátku srpna, kdy série pokračuje ve Stupně na Rokycansku. Sedmý díl je zároveň mistrovstvím kraje. Tahákem třídenní akce budou mezinárodní závody s účastí reprezentantů v čele s Ondřejem Cinkem.

