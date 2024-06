Běžci, zbystřete. V Chudenicích proběhne závod Bolfánek třikrát jinak

Již tuto neděli se v Chudenicích uskuteční první ročník běžeckého závodu Bolfánek třikrát jinak. Tento závod je součástí seriálu běhů Rozhledny v pohybu a je originální kombinací tří kratších běhů, které budou mít cíl u rozhledny Bolfánek. Jsou to běh do vrchu s hromadným startem o délce 1,1 km, intervalový výběh o délce 550 metrů a na závěr výběh sedmdesáti schodů rozhledny. Časy ze všech běhů se sčítají do výsledného času. Pro děti jsou připraveny závody v okolí rozhledny.

