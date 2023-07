Jedna z největších běžeckých akcí na Klatovsku je konečně tady. Už v sobotu se v Dolanech u Klatov uskuteční historicky již 18. ročník populárního Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky, který je součástí Ešus ligy (okresní seriál běhů mimo dráhu), a který pořádá agilní TJ Sokol Dolany v čele s hlavním organizátorem Karlem Voráčkem. I letos se tradiční běh koná jako memoriál Rostislava Votýpky.

17. ročník Dolanského přespolního běhu přes Vorlíky. | Foto: Marcela Ištványiová

Prezentace závodníků je na místním koupališti na programu od 8.30 do 9.45 hodin, start závodu, který je pro muže i ženy společný, je naplánovaný na desátou hodinu dopolední. Startovní činí 100 Kč, junioři zaplatí jen polovinu této celé částky. Muži (kromě nejstarší kategorie nad 70 let) běží dva okruhy o celkové délce 8100 metrů, ženy a muži nad 70 let čeká poloviční distance. Profil trati tvoří polní i lesní cesty, ale také asfaltová silnice.

Pořadatelé připravili pro nejlepší běžce v každé kategorii finanční odměny, na tu dosáhnou i vítězové vrchařských prémií, ale také závodníci, kteří dokážou překonat dosavadní traťové rekordy. Mezi muži jej drží Jiří Voják, který Běh přes Vorlíky zaběhl v čase 27:37. To se ovšem psal rok 2009. Ženský rekord je ještě vousatější a ve svých rukou ho má běžkyně Ivana Sekyrová, která před šestnácti let zaběhla trať dlouhou čtyři kilometry v neuvěřitelně rychlém čase 15:13 minuty. Na své si přijdou i nejlepší domácí běžci - Dolaňák a Dolaňačka, nejlepší běžec Klatovska, ale třeba i nejstarší účastník.

„Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za zdravotní stav způsobilý pro tento výkon," upozornil ještě Karel Voráček, u něhož zároveň dostanete více informací, a to na telefonním čísle 604 321 702, nebo e-mailu KarelVoracek2@seznam.cz. Závod se koná za každého počasí.

