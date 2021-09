Ptáte se na výsledek jeho snažení? Celkové dvanácté místo a čtvrté ve své věkové kategorii nad 30 let. To všechno za famózní čas 1:26:48.

„Uff, to byl víkend. V sobotu druhé místo v rámci Běhu Rajským údolím (podrobnosti o závodě připravujeme – pozn. autora), teď tohle. Plzeňská půlka není úplně po rovině a já ji zaběhl pro mě v nádherném čase. Mám fakt radost,“ těšilo usměvavého borce.

Václav Anděl zaběhl skvěle plzeňský půlmaraton.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Celkově druhé místo na nedávném půlmaratonu v Plasích (legendární Baroko) vybojoval expres ze Sušice Petr Vaněček (1:26:56). „Super závod,“ pronesl jen s pokorou sobě vlastní.

Petr Vaněček skončil druhý na půlmaratonu Baroko v Plasích.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Veterán Zdeněk Rus zase skončil dvanáctý na MS v běhu do vrchu v kategorii od 65 do 69 let v rakouském Telfes in Stubai, kde se musel vypořádat s tratí dlouhou 7,4 km a převýšením 774 metrů. „Náročný závod v překrásném prostředí,“ napsal Zdeněk Rus na svůj facebook.