Konec dobrý, všechno dobré. Husínský kros se za značné pomoci Jiřího Příbika a Karla Voráčka nakonec uskutečnil. Byť byla trať kvůli těžbě dřeva mírně změněna. Na start závodu se postavilo celkem 27 běžců nebo běžkyň, kteří si s nástrahami trati poradili v následujícím pořadí a časech:

Muži do 39 let (9,3 km): 1. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 36:42), 2. Jan Pernica (USK Praha, 38:32), 3. Tomáš Görner (Atletika Klatovy, 39:22), 4. Vlastimil Zwiefelhofer (Atletika Klatovy, 39:26), 5. Petr Urban (JSDH Chudenice, 39:34), 6. Tomáš Dolejš (Mochtín, 42:12), 7. Přemysl Koranda (Atletika Klatovy, 44:10), 8. Pavel Salvetr (Klatovy, 44:20), 9. Jakub Beneda (Judo Klatovy, 49:57).



Muži do 49 let (9,3 km): 1. David Janda (SDH Malá Víska, 42:57), 2. Ondřej Hromádka (D5, 44:51), 3. Josef Beneda (Judo Klatovy, 51:17).



Muži do 59 let (9,3 km): 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 44:04), 2. Karel Voráček (Sokol Dolany, 48:35), 3. Pavel Ouřada (Klatovy, 1:02:50).



Muži nad 60 let (9,3 km): 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 46:05), 2. Zdeněk Rus (KČT Nýrsko, 47:52), 3. František März (Kout na Šumavě, 1:13:00).



Ženy do 35 let (6,2 km): 1. Dana Pernicová (USK Praha, 30:03).



Ženy nad 35 let (6,2 km): 1. Marie Spasová (Švihov, 31:30), 2. Michaela Lyerová (Eaglovice Team, 33:17), 3. Mirka Zámečníková (Rozběháme Klatovy, 34:11), 4. Věra Benedová (Rozběháme Klatovy, 36:12), 5. Lena Míšková (Rozběháme Klatovy, 38:11), 6. Libuše Tichá (Brnířov, 39:42), 7. Radka Ouřadová (Sokol Klatovy, 41:58), 8. Romana Jarolímová.

Na stránkách Ešus ligy k závodu napsali: „V sobotu 20. června se konal již 9. ročník Husínského krosu. Kvůli těžbě dřeva se byli nuceni pořadatelé Jirka Příbik s Kájou Voráčkem při značení tratu vydat do neprostupných Husínských křovin s mačetami v rukou. Výprava převyšující objevení pramene Amazonky byla úspěšná a díky tomu na závodníky čekala parádní nová trať - okořeněná kopcem "vysavačem", který prověřil techniku všech borců. Dobře dopadla i anabáze Franty Märze, který jako nejstarší závodník zvolil vlastní cestu a naběhl asi dvojnásobek distance, než mu bylo určeno. Jinak trasa sklidila pozitivní reakce a je možné, že se na ni za rok vydáte znovu“.

Více o seriálu běhů mimo dráhu v okrese Klatovy najdete na www.esusliga.webnode.cz.