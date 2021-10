V sobotu se v Klatovech koná další ročník Běhu klatovskou Hůrkou, který v letošním roce slaví desáté narozeniny. Závod, jenž pořádá agilní Atletika Klatovy společně s Plzeňským krajským atletickým svazem, je kromě již zmíněného seriálu také součástí Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu pro rok 2021.

Zájemci a milovníci běžeckého sportu se mohou přihlásit on-line až do pátku 8. října do 20 hodin přes přihlašovací formulář na stránkách www.atletikaklatovy.cz se jménem a příjmením závodníka, rokem narození a oddílem, za který startuje. Přihlásit se je možné rovněž na místě, a to nejdéle do třiceti minut před startem příslušné kategorie.

Zdroj: Atletika Klatovy

V největším okresním městě si na své přijdou nejen dospělí běžci, ale také nejmenší chlapci a dívky. „Akce je otevřená široké veřejnosti, děti ani dospělí nemusí být registrovaní v žádném sportovním klubu,“ uvedl za klatovský oddíl atletiky jeho člen Vojtěch Koželuh, jeden z nejlepších běžců okresu, ale také osmý nejlepší steeplař na poměrně nedávném národním šampionátu ve Zlíně.

10. ročník Běhu klatovskou Hůrkou

Datum a místo konání: 9. října, atletický stadion Pod Hůrkou. Pořadatel: Atletika Klatovy a Plzeňský krajský atletický svaz. Partner závodu: Město Klatovy. Ředitel běhu: Tomáš Görner. Hlavní rozhodčí: Václav Šelmát. Startér závodu: Vlastimil Zwiefelhofer. Trať: okruhová, smíšený povrch, start a doběh přímo na atletickém stadionu Pod Hůrkou. Startovné: pro všechny 50 Kč.

Propozice jubilejního ročníku závodu

Věkové kategorie: nejmenší (ročníky 2016 a mladší, vzdálenost tratě menší než 100 yardů, start závodu v 10.00 hodin), nejmladší přípravka (2014 až 2015, 300 metrů, 10.10), mladší přípravka (2012 až 2013, 600 metrů, 10.20), starší přípravka (2010 až 2011, 900 metrů, 10.30), mladší žactvo (2008 až 2009, 2100 metrů, 10.50), starší žactvo (2006 až 2007, 2100 metrů, 11.10), dorostenky (2004 až 2005, 2100 metrů, 11.10), dorostenci (2004 až 2005, 3800 metrů, 11.10), muži a ženy (2003 a starší, 5400 metrů, 12.30).



Vyhlášení výsledků: mládež (11.30 hodin), dospělí (do 22 minut po doběhu posledního závodníka). Více informací najdete na stránkách www.atletikaklatovy.cz nebo www.esusliga.webnode.cz.