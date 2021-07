A to dokonce až tak skvěle, že nedávno vyhrál mistrovství České republiky veteránů v běhu na 10 kilometrů na atletické dráze, které hostil Šumperk na Olomoucku. Desítku Rus zaběhl těsně pod 45 minut (44:58), což sice nebyl nejrychlejší čas dne, avšak po přepočtu koeficientu věku slavil titul republikového šampiona.

„Dva roky po sobě jsem na mistrovství běžel pětku, kterou jsem vyhrál, ale tentokrát jsem se i vzhledem k tomu, že se závod na 10 km běžel dopoledne, kdy bylo menší horko, rozhodl, že se zúčastním právě desítky,“ vysvětlil Rus.

Zdeněk Rus na pódiu za 2. místo na loňském půlmaratonu v Plzni.Zdroj: archiv Z. Rus

A pokud budeme brát zřetel na věkový přepočet, po kterém dosáhl času 33:45 minuty, vytvořil si osobní rekord na této středně dlouhé trati. „Cítil jsem se dobře, měl jsem natrénováno. Do Šumperka jsem jel s tím, že chci dosáhnout co nejlepšího výsledku, a to se mi nakonec povedlo,“ je rád absolvent Vojenské vysoké školy, který je vášnivým sportovcem už přes půl století.

„Od čtrnácti jsem závodně jezdil na kole, zhruba osm let. Pak jsem přešel k běhu. Běhání, ale vlastně i sport všeobecně je pro mě zkrátka něco, bez čeho bych si svůj život ani neuměl představit,“ zdůrazňuje svůj postoj.

Zdeněk Rus sportuje každý den a nohy na vyhřátý gauč si dává spíš jen sporadicky. „Pokud spočítám veškeré sportovní aktivity, jako jsou běh, kolo, nebo běžky, ročně absolvuji několik tisíc kilometrů,“ vypočítává.

Zdeněk Rus.Zdroj: archiv Z. RusVe svém životě se zúčastnil i několika maratonů, ale přiznává, že není žádným vytrvalcem.

„Já jsem spíš tempař. Rád běhám závody okolo pěti až deseti kilometrů,“ vykládá vitální rodák z Náchoda, jenž v minulosti vyhrál ve veteránské kategorii také několik závodů v půlmaratonu.

I když sám přiznává, že najdeme celou řadu větších bláznů do běžeckého sportu, Zdeněk Rus už se dávno zařadil mezi žijící legendy okresního běhu.

A na běžeckých akcích na Klatovsku se nepodílí jen jako aktivní závodník, ale také (spolu)organizátor.

Jarní přespolní běh v Nýrsku nebo běh na Hraničář, který je mimochodem součástí Českého poháru běhů do vrchu, mají vždycky slušnou kvalitu. Ať už teď hovoříme o organizační nebo čistě běžecké stránce.

Na otázku, jestli je pro něj těžší běžet závod na 10 km nebo uspořádat běžeckou akci, nenašel jednoznačnou odpověď. Prozradil ale recept, jak to všechno zvládat… „To se nedá srovnávat. Je to něco jiného. Důležité je, že to dělám rád a že mám kolem sebe skvělou partu lidí, na kterou se mohu spolehnout,“ dodává s úsměvem.