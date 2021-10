Na dvanáctikilometrové trati s hromadným startem z Janova Dolu na vrchol Ještěd s převýšením 610 metrů neměl konkurenci a dosprintoval si pro titul mistra České republiky. „Jsem nadšený, nečekal jsem to,“ řekl Deníku třicetiletý rodák z Nové Hůrky u Prášil s tím, že letos v létě tolik netrénoval.

A to za sebou nechal téměř kompletní českou reprezentaci. „Ano, kromě Michala Nováka, který nestartoval, což mě docela mrzí, protože by to byl ještě větší boj, tu byla kompletní česká špička. Jsem rád, že se mi závod vydařil, podařilo se mi jet rychle od začátku až do konce,“ pochvaloval si Jan Šrail, který během závodu spolupracoval s Adamem Fellnerem, který se Šrailem držel krok až do posledního kilometru. „Pak jsem nastoupil, vytvořil jsem si asi dvou set metrový náskok a do cíle doběhl jako první,“ popisoval průběh výjezdu.

Závod žen mimochodem ovládla rodačka z Postřekova Kateřina Razýmová, česká reprezentantka a stejně jako Šrail členka Sport Clubu Plzeň. „Neskutečné, že oba tituly míří do Plzně. Je to paráda,“ radoval se sympatický chlapík i z úspěchu své kolegyně.

