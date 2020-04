Bez boje. Klatovské stolní tenistky zůstávají prvoligové

V přerušené sezoně áčkové skupiny první ligy chyběl stolním tenistkám KST Klatovy odehrát pouze jeden zápas. A to derby s TJ Hrádek, který by napověděl o tom, jestli Západočešky půjdou do baráže o udržení soutěže či nikoliv.

Ženský tým KST Klatovy. | Foto: Archiv Petra Jehlíková