„A v Americe jsem také ještě nebyla a moc se tam těším. Je úžasné, že díky kickboxu člověk dostane možnost podívat se do zemí, které by normálně nenavštívil,“ rozplývala se šestadvacetiletá bojovnice, která se sice specializuje na kickbox, ale už má za sebou také dva souboje v nejúspěšnější tuzemské organizaci Oktagon MMA v malých rukavicích.

Na Světové hry, které se vůbec poprvé uskutečnily v roce 1981 v Santa Claře v Kalifornii, přitom vůbec neměla jet. „Na hry se nominovalo prvních osm sportovců v dané váze, kteří se umístili na MS v Itálii v minulém roce. Já jsem bohužel mezi nimi nebyla, takže jsem původně ani vůbec neměla letět. Ale kvůli dané situaci ve světě bylo několik sportovců vyřazeno z WAKA (Světová asociace kickboxerských organizací), tudíž jsem se posunula v žebříčku nahoru a pak mi volali z reprezentace, že poletím na Světové hry. Beru to jako velkou šanci, kterou nechci promeškat,“ vysvětluje Klára Strnadová.

Kickboxerka Klára Strnadová na archivním snímku v souboji v malých rukavicích proti slovenské šampionce Monice Chochlíkové.Zdroj: DFN / Patrik Molčan

Ta letos prožívá velmi úspěšné období. „V únoru jsem vyhrála WAKO turnaj v Chorvatsku, v dubnu jsem zvítězila v zápase v malých rukavicích na turnaji I am Fighter,“ poukazuje. Tím ovšem její sbírka letošních úspěchů ani zdaleka nekončí. Na otevřeném mistrovství Slovenska získala zlato a stejný kov přivezla také z nedávného turnaje organizace WAKO v Maďarsku. Na Světové hry se drobná blondýnka ovšem nijak speciálně nepřipravuje.

„Jsem v přípravě skoro pořád, takže už jen ladíme různé nedostatky a zaměřujeme se na amatérská pravidla. Připravuji se v klubu TKBC Praha pod vedením Zdendy Švamberka a kondičního trenéra Romana Gomoly. Samozřejmě mi v přípravě také hodně pomáhají sparingpartneři z klubu,“ prozradila a pak se ještě pozastavila nad tím, že kickkox stále není olympijskou disciplínou.

„Mrzí mě to, ale pevně věřím, že tomu bude v budoucnu jinak. Proto jsem moc ráda, že se pořádají Světové hry, které jsou skoro totožné s OH, a dávají tedy šanci neolympijským sportům. Světové hry jsou tak momentálně úplně nejvíc, co můžete v amatérském kickboxu dosáhnout,“ říká Strnadová, která občas trénuje také s úspěšnou českou MMA zápasnicí Martinou Jindrovou – ta se aktuálně připravuje na další zápas Profesional Fighters League (PFL) v honbě za jedním milionem dolarů. 1. července ji v Atlantě čeká Zamzagul Fayzallová.

„Martině tuto možnost zápasit v tak prestižní organizaci moc přeji a věřím jí, že to celé vyhraje. V postoji již dokázala všechno, a tudíž se nedivím, že chtěla zkusit také MMA, kde jsou, alespoň si to myslím, i lepší platové podmínky,“ dodává kickboxerka Klára Strnadová, která bude za velkou louží jako jedna ze čtyř českých vyslanců v neolympijských bojových sportech.

Kickbox? Láska na celý život, říká Klára Strnadová