V Benešově i přes zlepšený výkon ve druhém poločase prohráli s domácím týmem 84:90. „Bohužel nám utekl první poločas, ale po zlepšeném výkonu ve druhém dějství jsme se dokonce dostali ve 37. minutě do jednobodového vedení, byli v laufu a domácí těžko hledali recept na naši útočnou lavinu. Nikdy se nevymlouvám, ale tady musím. V tento okamžik totiž do zápasu zasáhla vyšší moc. V hale byl najednou cítit kouř a z jednoho světla se začal valit dým. Utkání bylo na pět minut přerušeno, domácí si odpočinuli a nabrali síly, zatímco my vypadli z tempa a utkání smolně prohráli,“ posteskl si v hodnocení zápasu pro klubový web trenér klatovských basketbalistů Petr Fleisig.