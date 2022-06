Beneš slaví premiérový triumf v anketě. Prožil po návratu z Pixba parádní sezonu ve Střešovicích, jimž pomohl do finále Superligy. Exceloval i v reprezentaci a coby lídr bodování dotáhl národní tým k bronzové medaili na mistrovství světa ve Finsku, navíc byl vybrán do All-Stars týmu šampionátu. V lednu byl prestižním magazínem Innebandymagazinet vyhlášen čtvrtým nejlepším hráčem planety.

Beneš získal navíc také cenu MVP pro nejužitečnějšího borce, kterou udělují superligoví hráči. Není divu, vždyť přestože byl dlouho zraněný, byl nejproduktivnějším hráčem svého týmu, a to samé v play-off vyhrál kanadské bodování.Eliška Krupnová byla ještě nedávno mnohými označována dokonce za nejlepší hráčku světa (aktuálně je šestá), každopádně v Česku slaví titul v anketě už pošesté. Opora švédského Pixba Wallenstam dovedla svůj tým k vítězství v základní části švédské nejvyšší soutěže a výborně vedla i národní mužstvo na MS ve švédské Uppsale, kde skončil čtvrtý.

MVP mezi ženami vybojovala ostravská Michaela Mlejnková. Výtečná střelkyně patřila na světovém šampionátu mezi tahounky, hlavně však byla nejlepší hráčkou letošního superfinále a svůj tým ČPP Bystroň Group Ostrava dotáhla k prvnímu titulu v historii. V rozhodujícím duelu sezony se navíc blýskla dvěma trefami včetně té rozhodující.Mezi brankáři dominoval počtvrté boleslavský reprezentant Lukáš Bauer. Svůj klub dovedl k titulu a národnímu týmu vychytal famózními výkony bronz na světovém šampionátu v Helsinkách. Zároveň byl zařazen do All-Stars a byl vyhlášen sedmým nejlepším hráčem světa.

Jana Christianová je nejlepší gólmankou Česka už poosmé. V uplynulém roce znovu zářila jak v extralize, kde pomohla lvicím z Chodova k postupu do superfinále, tak i v reprezentaci, kde byla zařazena do hvězdné sestavy MS. V anketě o nejlepší florbalistku světa se umístila na osmé pozici a vůbec nejvýše ze všech gólmanek planety.

Dříve vynikajíc hráč a nyní i trenér. To je Milan Fridrich, trenér sezony. Mladý střešovický kádr dostal během několika let zpátky na špičku Livesport Superligy a v uplynulém ročníku ho dovedl až do Superfinále.U ženských klubů je nejlepším trenérem sezony chodovský Lukáč Procházka. Svoje družstvo zase dovedl do superligového finále i finále Poháru Českého florbalu. V polovině března přijal dosud největší životní výzvu a stal se trenérem reprezentace žen.Vyhlašovaly se také další ankety a jednou z nejzajímavějších je ta pro hvězdu sezony, tu totiž určují v hlasování fanoušci.

Zatímco v mužích dali nejvíc hlas už počtvrté v historii zkušenému Filipu Langerovi, mezi ženami vyhrála mladičká Vanessa Rebecca Keprtová.Langer,. druhý v hlavní kategorii Florbalista roku, nastupoval loni poprvé ve Švédsku a s Kalmarsundem prošel až do superfinále. Životní trefu si pak nechal na MS, kde v prodloužení duelu se Švýcarskem vystřelil Čechům bronz.Vzrůstem malá, ale výkonem pořád větší Vanessa Rebecca prožila sezonu, v níž jakoby naskočila do rychlého výtahu. Povedlo se jí juniorský šampionát, kde získal bronz a byla vybrána do All-Star týmu, následně ji kouč Sacha Rhyner vzal i na mistrovství dospělých a dával jí hodně času na ploše.

Excelovala i v extralize, Chodovu pomohla do superfinále i finále poháru. Nadcházející ročník stráví mladičká florbalistka ve švédském Rönnby.V rámci oslav 30 let od založení Českého florbalu se letos vybíral také nejvýraznější moment české historie. Do finále se dostala pětice významných milníků, ale celkem jednoznačně vyhrálo domácí mistrovství světa, jež se v roce 2008 odehrálo v Praze a Ostravě, a to před úžasnou atmosférou. Byl to zlomový moment, který ukázal, že florbal v tuzemsku patří mezi velké a populární sporty.

FLORBALISTA SEZONY: Marek BENEŠ (Tatran Střešovice)

2. Filip Langer (FBC Kalmarsund)

3. Ondřej Němeček (Tatran Střešovice)

FLORBALISTKA SEZONY: Eliška KRUPNOVÁ (Pixbo Wallenstam)

2. Denisa Ratajová (Pixbo Wallenstam)

3. Jana Christianová (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

MVP MUŽI: Marek BENEŠ (Tatran Střešovice)

2. Filip Forman (FbŠ Bohemians)

3. Ondřej Němeček (Tatran Střešovice)

MVP ŽENY: Michaela MLEJNKOVÁ (FBC ČPP Bystroň Group Ostrava)

2. Gabriela Žůrková (KM automatik FBK Jičín)

3. Vanessa Rebecca Keprtová (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

BRANKÁŘ SEZONY: Lukáš BAUER (Předvýběr.CZ Florbal MB)

2. Lukáš Kříž (Tatran Střešovice)

3. Martin Beneš (ACEMA Sparta Praha)

BRANKÁŘKA SEZONY: Jana CHRISTIANOVÁ (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

2. Veronika Tomšová (FBC ČPP Bystroň Group Ostrava)

3. Hana Ranochová (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

JUNIOR SEZONY: Šimon STRÁNSKÝ (FBC Liberec)

2. Filip Smutný (FBC Liberec)

3. Tomáš Jurco (Tatran Střešovice)

JUNIORKA SEZONY: Vendula MAROSZOVÁ (1. SC TEMPISH Vítkovice)

2. Kristýna Lechnerová (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

3. Kateřina Vachudová (Tatran Střešovice)

TRENÉR MUŽŮ: Milan FRIDRICH (Tatran Střešovice)

2. Petr Novotný (Předvýběr.CZ Florbal MB)

3. Pavel Brus (1. SC TEMPISH Vítkovice)

TRENÉR/KA ŽEN: Lukáš PROCHÁZKA (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

2. Tomáš Martiník (1. SC TEMPISH Vítkovice)

3. Jakub Robenek (FBC ČPP Bystroň Group Ostrava)

ROZHODČÍ SEZONY: Libor GAVLAS a Lukáš MIKULA

2. Tomáš Kostinek – Martin Reichelt

3. Jakub Furmánek – Vlastimil Šolc

HVĚZDA SEZONY – MUŽI: Filip LANGER (FBC Kalmarsund)

2. Filip Forman (FbŠ Bohemians)

3. Filip Smutný (FBC Liberec)

HVĚZDA SEZONY – ŽENY: Vanessa Rebecca KEPRTOVÁ (FAT PIPE FLORBAL CHODOV)

2. Kateřina Seemannová (Tatran Střešovice)

3. Eliška Krupnová (Pixbo Wallenstam)

Moment 30 let – MS 2008

2. Zlaté medaile juniorů z MS 2019 a 2021

3. Založení České floorballové unie (1992)

4. Zahájení organizovaných florbalových soutěží (1994)

5. Historické stříbro na MS mužů 2004