Od desíti hodin dopoledne proběhly závody dětských kategorií a po nich – přesně v 11.20 hodin místního času odstartovali za velkého vedra na trať dlouhou 7 km (nebo 3,5 km) muži a ženy všech věkových kategorií. Dorostenky a některé ženy absolvovaly distanci 3,5 km. Trať byla na některých místech po dešti sice rozmáčená, ale dobře připravená.

V hlavní kategorii mužů (do 40 let) si nejlépe vedl výborný atlet, fotbalista a zahrádkář Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy), na druhém místě skončil František Kolovský, třetí příčka náleží mladšímu Jiřímu z klanu Procházků. Mezi ženami do 35 let slavila triumf Petra Dolejšová, nad 35 let zase Hana Hanzlíková. Vítězkou žen na kratší distanci (3,5 km) se stala Marcela Holubová z AK Klatovy, která zaběhla výborný čas. Nejstarším závodníkem byl Josef Vlasák ze Sokola Pocinovice (ročník 1948).

Zdroj: Miroslav Benda

„Závod se moc podařil. Moc děkujeme Jirkovi Čadovi a jeho rodině, pořadatelům, kteří opět odvedli skvělou práci – zázemí bylo jako vždy perfektní a nikomu ani nevadilo, že při vyhlášení výsledků začalo pršet,“ uvedl za „ešusligový“ tým běžec Karel Voráček.

Více informací najdete tradičně právě na stránkách www.esusliga.webnode.cz.

VÝSLEDKY 12. ROČNÍKU BĚHU ZELENSKÝM ÚDOLÍM

Předškolní děti – dívky 2016 a mladší (60 metrů): 1. Terezie Kocumová (Tatran Železná Ruda), 2. Dita Reitmajerová (Nýrsko), 3. Magdalena Tomanová (ABC Železná Ruda), 4. Julie Filipová (Tatran Železná Ruda).

Předškolní děti – chlapci 2016 a mladší (60 metrů): 1. Josef Toman (Dešenice), 2. David Sýkora (Klatovy), 3. Dominik Strnad (Milence), 4. Richard Loudín (Nová Bystřice).

Předškolní děti – dívky 2014 až 2015 (100 metrů): 1. Sofie Nováková (Stará Lhota), 2. Ema Fraňková (Klatovy), 3. Rosalie Loudínová (Nová Bystřice), 4. Lucie Reitmajerová (Nýrsko).

Předškolní děti – chlapci 2014 až 2015 (100 metrů): 1. Jiří Strnad (ABC Železná Ruda), 2. Jakub Kotáb (Nýrsko), 3. Avner Liebermann (Zelená Lhota).

Nejmladší žákyně – ročník 2012 až 2013 (400 metrů): 1. Ája Ouřadová (1:38, Sokol Klatovy), 2. Žofie Tomanová (1:44, Dešenice), 3. Matylda Sovová (1:49, Kdyně), 4. Natali Kotábová (1:52, Nýrsko), 5. Veronika Tomanová (1:55, ABC Železná Ruda), 6. Eliška Sekelová (2:17, Tatran Železná Ruda).

Nejmladší žáci – ročník 2012 až 2013 (400 metrů): 1. Matyáš Sýkora (1:21, Tatran Železná Ruda), 2. Jáchym Filip (1:26, Tatran Železná Ruda), 3. Bert Bauer (1:29, ABC Železná Ruda), 4. Oliver Novák (1:33, Stará Lhota), 5. Radek Pernica (1:37, LBK Železná Ruda), 6. Bedřich Strnad (1:40, ABC Železná Ruda), 7. Adam Písař (1:54, Zelená Lhota).

Mladší žákyně – ročník 2010 až 2011 (800 metrů): 1. Zora Částková (3:12, ABC Železná Ruda), 2. Anna Řeřichová (3:26, Luby Klatovy), 3. Veronika Nyklasová (3:36, FF Plzeň), 4. Lucie Tomanová (3:41, ABC Železná Ruda), 5. Tereza Malá (3:44, Tatran Železná Ruda), 6. Aneta Míšková (3:57, Klatovy), 7. Jasmína Slavičínský (bez času, GYMPRA Praha).

Mladší žáci – ročník 2010 až 2011 (800 metrů): 1. Martin Kocum (3:19, Tatran Železná Ruda), 2. Rostislav Pernica (3:21, LBK Železná Ruda), 3. Eliáš Vlach (3:22, Železná Ruda), 4. Vojtěch Zach (3:38, Zelená Lhota), 5. Jonáš Pospíchal (3:45, ABC Železná Ruda), 6. Tomáš Valeš (4:03, Sušice). ¨

Žákyně – ročník 2008 až 2009 (800 metrů): 1. Agáta Částková (3:05, ABC Železná Ruda), 2. Rozárka Garbová (3:08, Železná Ruda), 3. Arleta Liebermannová (3:10, Zelená Lhota), 4. Ema Tobiášová (3:12, ABC Železná Ruda), 5. Anna Lučanová (3:17, ČSK), 6. Eliška Punová (3:18, Nýrsko), 7. Linda Vlachová (3:25, Železná Ruda), 8. Magdalena Beková (3:33, Milence), 9. Agáta Heřmanová (3:34, Zelená Lhota), 10. Vendula Řeřichová (3:35, Luby Klatovy), 11. Šárka Ouřadová (3:58, Sokol Klatovy), 12. Barbora Písařová (4:11, Zelená Lhota), 13. Nikola Šindelářová (6:25, Kdyně).

Žáci – ročník 2008 až 2009 (800 metrů): 1. Adam Slavičinský (3:03, GYMPRA Praha), 2. Václav Panuška (3:04, Horažďovice), 3. Jakub Čadek (3:06, ABC Železná Ruda), 4. Štěpán Svítil (3:10, ABC Železná Ruda), 5. Šimon Lehký (3:19, ABC Železná Ruda), 6. Ezra Liebermann (3:27, Zelená Lhota), 6. Kryštof Korčík (3:38, Libkov).

Starší žákyně – ročník 2006 až 2007 (1500 metrů): 1. Natálie Nyklasová (8:15, Plzeň), 2. Julie Laubertová (8:34, Praha), 3. Alžběta Beková (8:43, Milence), 4. Tereza Koblasová (8:54, ABC Železná Ruda).

Starší žáci – ročník 2006 až 2007 (1500 metrů): 1. Janík Lehký (6:40, ABC Železná Ruda), 2. Vít Kluger (8:26, Milence).

Dorostenky – ročník 2003 až 2005 (3500 metrů): 1. Vendula Panušková (16:13, Horažďovice), 2. Ema Vanišová (19:22, SA Špičák), 3. Amálie Pospíchalová (19:26, ABC Železná Ruda).

Ženy – krátká trať (3500 metrů): 1. Marcela Holubová (15:00, Atletika Klatovy), 2. Jiřina Částková (15:36, ABC Železná Ruda), 3. Pavla Valachová (16:39, Horažďovice), 4. Barbora Filipová (17:02, Tatran Železná Ruda), 5. Jana Šafaříková (17:15, Dešenice), 6. Šárka Štádlerová (17:42, ČSK), 7. Radka Ouřadová (20:34, Atletika Klatovy), 8. Lenka Kocumová (21:13, Tatran Železná Ruda), 9. Dana Loudínová (22:49, Nová Bystřice), 10. Jana Šafaříková (23:03, Dešenice).

Ženy do 35 let (7000 metrů): 1. Petra Dolejšová (35:49, Atletika Klatovy), 2. Iveta Špererová (37:52, Atletika Klatovy), 3. Anna Šafaříková (39:53, Atletika Klatovy).

Ženy nad 35 let (7000 metrů): 1. Hana Hanzlíková (36:52, Eaglovice team), 2. Hana Žohová (40:57, Eaglovice team), 3. Dagmar Rudolfová (43:16, Novákovice), 4. Věra Benedová (45:14, Judo Klatovy), 5. Lena Míšková (47:00, Rozběháme Klatovy)

Muži do 40 let (7000 metrů): 1. Vojtěch Koželuh (26:45, Atletika Klatovy), 2. František Kolovský (27:56, OK Lokomotiva Plzeň), 3. Jiří Procházka (28:05, Atletika Klatovy), 4. Jakub Jelínek (29:28, Atletika Klatovy), 5. Tomáš Görner (29:52, Atletika Klatovy), 6. Tomáš Dolejš (30:23, Mochtín), 7. Přemysl Koranda (32:27, Atletika Klatovy), 8. Michal Král (32:35, Atletika Klatovy), 9. Pavel Salvetr (33:10, Klatovy), 10. Petr Bechyně (33:31, Štefko Running team), 11. Petr Mecner (33:37, Atletika Klatovy), 12. Ondřej Koukol (35:06, Nýrsko), 13. Bedřich Strnad (37:13, ABC Železná Ruda), 14. Jakub Beneda (38:03, Judo Klatovy), 15. Miroslav Štádler (38:06, ČSK).

Muži do 50 let (7000 metrů): 1. Radim Čada (28:55, Run n Roll), 2. Pavel Jílek (33:02, Cykloservis Malát Klatovy), 3. Marek Svítil (33:09, ABC Železná Ruda), 4. Ondřej Pernica (33:36, LBK Železná Ruda), 5. Martin Kocum (34:51, Tatran Železná Ruda), 6. Josef Beneda (39:58, Judo Klatovy), 7. Pavel Müller (43:17. Novákovice).

Muži do 60 let (7000 metrů): 1. Karel Voráček (37:07, Sokol Dolany), 2. František Kukaň (37:45, Gama Železná Ruda), 3. Štěpán Pospíchal (38:32, ABC Železná Ruda), 4. Pavel Valeš (45:48, NEI Žihobce), 5. Pavel Ouřada (46:53, Klatovy).

Muži do 70 let (7000 metrů): 1. Zdeněk Rus (36:17, Nýrsko), 2. Milan Lukačišin (38:55, Cykloservis Malát Klatovy), 3. Miroslav Hanzlík (48:13, Eaglovice team).

Muži nad 70 let (7000 metrů): 1. Josef Vlasák (45:05, Sokol Pocinovice).