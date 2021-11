„Za mlhavého podzimního dne do Dolan na náš závod dorazilo 23 mužů a žen. Závod se mi moc líbil a doufáme, že letos ještě jeden uspořádáme,“ řekl za organizační tým Karel Voráček - známý jako dolanská lokomotiva #77.

Absolutní vítězem závodu bez ohledu na věkové kategorie se stal plzeňský David Lukáš, jenž do cíle doběhl v čase 18:11 minuty. „Díky tomuto výkonu náš letošní vítěz překonal traťový rekord Jana Šindeláře, který před dvěma lety zaběhl závod v čase 18:30 minuty,“ pochvaloval si Karel Voráček.

Mezi ženami byla nejrychlejší Marie Spasová ze Švihova, která pomyslnou cílovou pásku proťala v čase 22:54. Rekord Kateřiny Sedláčkové z roku 2019 ale zůstal bezpečně nepokořený (21 minut). Nejpočetnější kategorií byla kategorie žen do 35 let, nejstarším závodníkem byl Milan Lukačišin (ročník 1955).

Závěr další běžecké akce, kterou hostily právě Dolany u Klatov, zpestřilo příjemné posezení v místní hospůdce.

Podzimní ŘAKOM - 5. ročník

Muži do 39 let: 1. David Lukáš (Plzeň, 18:11), 2. Luboš Kůra (Atletika Klatovy, 18:59), 3. Petr Urban (JSDH Chudenice, 19:17). Muži do 49 let: 1. Norbert Švarc (Domažlice, 19:52), 2. Josef Beneda (Judo Klatovy, 24:07), 3. Kamil Šerý (Sokol Dolany, 24:23), 4. Zdeněk Špaténka (Sokol Dolany, 29:03), 5. Pavel Müller (Novákovice, 33:57). Muži do 59 let: 1. Karel Žambůrek (Domažlice, 23:29). Muži nad 60 let: 1. Milan Lukačišin (Cyklo Malát Klatovy, 24:54), 2. Miroslav Hanzlík (Eaglovice team, 26:45). Ženy do 34 let: 1. Alžběta Hoffmannová (Plzeň, 26:19), 2. Tereza Müllerová (Novákovice, 33:55). Ženy nad 35 let: 1. Marie Spasová (Sokol Švihov, 22:54), 2. Hana Hanzlíková (Eaglovice team, 23:38), 3. Olga Olšanová (Eaglovice team, 25:29), 4. Věra Benedová (Judo Klatovy, 26:08), 5. Radka Ouřadová (Atletika Klatovy, 27:07), 6. Lucie Pícková (Švihov, 27:56), 7. Ivana Špaténková (Sokol Dolany, 29:03). Ženy nad 45 let: 1. Dagmar Rudolfová (Novákovice, 24:34). Junioři: 1. Jakub Beneda (Atletika Klatovy, 21:19), 2. Ivo Spasov (Švihov, 27:44).