Program zavedl milovníky běžeckého sportu do Kašperských Hor, konkrétně na akci Běh okolo Lišáku, která se běží také jako Memoriál Františka Kortuse, místní sportovní legendy a skvělého člověka, jehož mnozí účastníci sobotní akce znali osobně. Mužská kategorie běžela 10,1 km, ženy a junioři „jen“ poloviční distanci.

Suverénně nejrychlejším mužem celého startovního pelotonu byl Vojtěch Koželuh z Atletiky Klatovy, jenž proťal cílovou pásku v čase 36:57 minuty. Před druhým Janem Pernicou měl téměř dvouminutový náskok. Bronzovou příčku obsadil Jakub Jelínek (Atletika Klatovy). Na čtvrtém místě celkově, ale první místo ve své kategorii nad čtyřicet let obsadil Martin Šimurda.

Nejstarším závodníkem kašperskohorského běhu byl nestárnoucí Alois Šatra z Tatranu Velké Hydčice. Mezi ženami triumfovala Dana Pernicová, stříbro slavila Martina Jandová a medaili bronzového lesku si na krk spokojeně pověsila běžkyně Ivana Machová.

Pětikilometrovou trať zaběhl v brilantním čase také vimperský junior David Vyskočil (r. 2005), jenž do cíle prolétl v čase 20:27 minuty. O den později se ve stejném městě běžel také tradiční Běh na Kašperk. Jednalo se již o 9. ročník. O tom ale až zítra na webu Klatovského deníku. Více informací o Ešus lize najdete tradičně na bleskově aktualizovaných stránkách tohoto seriálu – www.esusliga.webnode.cz.

Ešus liga: Běh okolo Lišáku



Výsledkový servis – muži do 39 let (10,1 km): 1. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy) 36:57, 2. Jan Pernica (Adidas) 38:45, 3. Jakub Jelínek (Atletika Klatovy) 41:20, 4. Tomáš Dolejš (Sokol Mochtín) 42:57), 5. Ondřej Kohout (Nýrsko) 45:43), 6. Přemysl Koranda (Klatovy) 46:02, 7. Pavel Salvetr (Klatovy) 46:04.

Muži nad 40 let (10,1 km): 1. Martin Šimurda (SKI Vimperk) 41:28), 2. Jaromír Urbánek (Atletika Klatovy) 43:55, 3. Pavel Vyskočil (Vimperk) 44:17, 4. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy) 44:45.

Muži nad 50 let (10,1 km): 1. Karel Žambůrek (Plánice) 49:41, 2. Karel Voráček (Sokol Dolany) 49:59), 3. František Kukan (Gama Železná Ruda) 54:18, 4. Pavel Žákovec (Kolinec) 57:18, 5. Pavel Ouřada (Klatovy) 1:08:14.

Muži nad 60 let (10,1 km): 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice) 47:53.

Ženy do 34 let (5 km): 1. Dana Pernicová (Adidas) 22:28, 2. Martina Jandová (Atletika Klatovy) 24:29).

Ženy nad 35 let (5 km): 1. Ivana Machová (Klatovy) 27:05, 2. Radka Ouřadová (Sokol Klatovy) 32:46.

Junioři (5 km): 1. David Vyskočil (Vimperk) 20:27), 2. Vít Vyskočil (Vimperk) 27:23.