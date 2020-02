„Česko v týdnu před závodem zasáhla vichřice Sabina, a tak jsem musel změnit profil závodu. Na cestách, kde se mělo původně běžet, totiž byly popadané stromy a někde i velké bláto, ale nakonec se mi podařilo trať připravit a délka 3,8 km v kopcích na Komošíně byla na dobré úrovni,“ uvedl pořadatel akce Karel Voráček.

Celkem se „mladého“ Běhu Komošínem zúčastnilo pětatřicet nadšenců běžeckého a především crossového sportu, kteří se za vlídného počasí vydali za všech sil.

Mužskou kategorii (absolutně) ovládl rodák z Olšan, jinak závodník AK Škoda Plzeň Pavel Štěpáník, který si s nástrahami pozměněné trati poradil v čase 13:54 minuty. O pět vteřin později doběhl do cíle Vojtěch Koželuh z Klatov. Třetí nejrychlejším mužem akce byl Jaroslav Šmíd, který kraloval kategorii od 40 do 49 let.

Mezi ženami se dařilo zejména starším běžkyním. Dobrou formu potvrdila Stanislava Forsterová, která obhájila triumf z úvodního podniku Zimní běžecké ligy. Na druhém místě skončila její jmenovkyně Stanislava Babušková, na třetí příčce se umístila Blanka Šindelářová.

Nejstarším závodníkem dolanského běhu nebyl nikdo jiný, než František März z Koutu na Šumavě, který trať zdolal za 33 minut. „Počasí se nám nakonec i přes nepříjemnosti před závodem celkem povedlo. Všem moc děkuji za účast a těším se 1. března na poslední akci Zimní běžecké ligy, kterou bude Běh na Komošín,“ dodal spokojený Voráček, dolanská lokomotiva.

BĚH KOMOŠÍNEM (3,8 KM)

Muži do 39 let: 1. Pavel Štěpáník (AK Škoda Plzeň, 13:54), 2. Vojtěch Koželuh (Atletika Klatovy, 13:59), 3. Marek Dietl (Nezdice, 15:11), 4. Luboš Reif (Domažlice, 15:21), 5. Petr Urban (JSDH Chudenice, 15:53), 6. Pavel Salvetr (Klatovy, 17:17), 7. Václav Milt (Lužany, 17:32).

Muži od 40 do 49 let: 1. Jaroslav Šmíd (Dobřany, 15:01), 2. Daniel Kraus (Media Profi, 15:35), 3. Martin Furbach (Strakonice, 16:10), 4. Pavel Jílek (Cyklo Malát Klatovy, 16:36), 5. Tomáš Peteřík (Hujerojc, 18:05), 6. Petr Hammerle (Domažlice, 18:30), 7. Zdeněk Špatenka (Sokol Dolany, 22:56), 8. Robert Hajšman (Dolní Lukavice, 23:50), 9. Michal Krs (Lužany, 23:55).

Muži od 50 do 59 let: 1. Josef Boček (Sokol Dolany, 16:57), 2. Pavel Ouřada (Klatovy, 24:47).

Muži od 60 do 69 let: 1. Alois Šatra (Tatran Velké Hydčice, 17:34), 2. Milan Lukačišin (Cyklo Malát Klatovy, 19:59).

Muži nad 70 let: 1. Petr Janový (Plzeň, 23:24), 2. František März (Kout na Šumavě, 33:00).

Ženy do 34 let: 1. Kateřina Kellnerová (Patriot, 18:17), 2. Marcela Holubová (AK Klatovy, 18:24).

Ženy nad 35 let: Stanislav Forsterová (Kell. Team, 17:35), 2. Stanislava Babušková (Kell. Team, 17:58), 3. Blanka Šindelářová (Blovice, 18:06), 4. Marie Spasová (Švihov, 19:01), 5. Vendula Fronková (AC Domažlice, 21:45), 6. Ivana Špatenková (Sokol Dolany, 22:56), 7. Lucie Picková (Dolany, 22:56), 8. Libuše Tichá (Brnířov, 23:18), 9. Anna Haladová (Klatovy, 23:46), 10. Radka Ouřadová (Klatovy, 25:56), 11. Petra Hammerlová (Domažlice, 28:32).