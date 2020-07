Minulou sobotu byl na programu již pátý ročník Běhu chudenickým Žďárem, který je součástí 36. ročníku Ešus ligy – tradičního seriálu běhů mimo dráhu v okrese Klatovy. Na start závodu (6200 metrů), který uspořádal fotbalový oddíl TJ Sokol Chudenice, se postavilo celkem třicet dospělých běžců a běžkyň různých věkových kategorií.

Běh chudenickým Žďárem ovládli Koželuh s Holubovou. | Foto: Marcela Ištványiová

V hlavní kategorii mužů do 39 let vyhrál o více než půl minuty člen Atletiky Klatovy Vojtěch Koželuh. Druhé místo obsadil Ondřej Teska z Bezděkova a třetí skončil další klatovský atlet Jiří Procházka. V hlavní ženské kategorii do 34 let slavila prvenství Marcela Holubová (rovněž Atletika Klatovy). Ve svých věkových kategoriích dále zvítězili David Janda (nad 40 let), Josef Boček (nad 50 let), Alois Šatra (nad 60 let) a Libuše Tichá (ženy nad 35 let). Jediným účastníkem v kategorii nad 70 let byl nestárnoucí František März z Koutu na Šumavě.