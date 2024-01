Děvčata z SK Volejbal Klatovy B vyzvala na závěr základní části béčkové skupiny krajského přeboru žen I. třídy plzeňskou Košutku. Tým z města pod Černou věží doma potvrdil roli papírového favorita, vyhrál 3:2 a 3:0 a do tabulky si připsal pět cenných bodů. Klatovy skončily v základní části třetí a postoupily do nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo.

SK Volejbal Klatovy B, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Monika Šavlová

„Do zápasu Košutkou jsme vstupovaly jako favoritky a moc dobře jsme to věděly. To se také promítlo do výsledku, kdy jsme si v prvním zápase naší nepoctivostí a leností nechaly soupeřky utéct. V tomto duchu se odehrály první dva sety. Po těchto setech jsme se dokázaly trochu srovnat a soupeřkám jsme už nedaly šanci, a tak jsme vyhrály první zápas 3:2," hodnotila první duel kapitánka mladého klatovského béčka Eva Marková.

„Druhý zápas byl úplně o něčem jiném, relativně se nám dařilo na příjmu a na útoku jsme také byly silnější. Nálada i atmosféra byly úplně o něčem jiném, v tomto zápase jsme nezaváhaly a vyhrály jsme 3:0. Ze třetího místa tak postupujeme do další části, kde budou k vidění, alespoň doufám, kvalitní zápasy se zkušenými soupeřkami," přeje si volejbalistka SK Volejbal Klatovy B.

Do skupiny o 1. až 6. místo postoupily tři nejlepší týmy z obou skupin krajského přeboru. V nadstavbě tak dojde i na vzájemný souboj obou klatovských družstev. Nadstavba začíná o víkendu 3. února a všechny postupující týmy si do ní přenáší výsledky ze základní části (ale jen proti postupujícím celkům). To znamená, že béčko Klatov je před začátkem skupiny o umístění se ziskem pěti bodů na šesté pozici, ale druhé Kladruby mají jen o osm bodů více.

Víkendové výsledky krajského přeboru I. třídy žen - skupina B (19. a 20. kolo): TJ Plzeň Letná - VK Rokycany 0:3 (-19, -9, -13) a 0:3 (-9, -24, -12), SK Volejbal Klatovy B - TJ Košutka Plzeň 3:2 (-23, -22, 16, 18, 9) a 3:0 (8, 11, 15), volejbalistky TJ Union Plzeň měly volno (lichý počet účastníků).

