A nic na tom nezměnila ani konfrontace s béčkem Nýřan a Mirošovem. Oba duely horažďovičtí borci vyhráli a upevnili si neohroženou pozici lídra. Na druhém místě je s odstupem dvanácti bodů Heřmanova Huť, třetí příčka patří Sušici, která si naposledy doma poradila s Mirošovem i zálohou Nýřan. Oba soupeře porazila shodně 10:4. Stolním tenistům Plánice náleží osmá pozice ve dvanáctičlenné tabulce - i díky posledním výsledkům. Sokol v prvním zápase víkendového dvojkola porazil Osek u Rokycan poměrem 10:6, ale pak nestačil na silné Kralovice, jimž po rovných dvou hodinách podlehl 4:10.

Krajský přebor 1. třídy, skupina A - výsledky 13. a 14. kola: Union Plzeň C - TJ Sokol Klabava 7:10, TJ Heřmanova Huť - TJ Sokol Plzeň V. C 10:7, TJ Sokol Kralovice - TJ Sokol Pocinovice 10:1, TJ Sokol Osek u Rokycany - TJ Sokol Plánice 6:10 (čtyřhry 0:2, sestava a body Plánice: Sladký 2:2, Reiser 3:1, Koval 1:2, Novák 2:1), TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Nýřany B 10:0 (čtyřhry 1:0, WO 3:0, sestava a body Horažďovic: L. Madnák 1:0, Rojík 2:0, Buriánek 2:0, P. Mandák 1:0), KOC Sušice - TJ Sokol Mirošov 10:4 (čtyřhry 2:0, sestava a body Sušice: Holý 2:1, Mezera 2:1, Mazura 1:2, Kopřiva 3:0), TJ Heřmanova Huť - TJ Sokol Klabava 10:2, Union Plzeň C - TJ Sokol Plzeň V. C 9:9, TJ Sokol Osek u Rokycan - TJ Sokol Pocinovice 10:5, TJ Sokol Kralovice - TJ Sokol Plánice 10:4 (čtyřhry 1:1, sestava a body Plánice: Reiser 0:3, Koval 3:0, Sladký 0:3, Novák 0:3), KOC Sušice - TJ Nýřany B 10:4 (čtyřhry 1:0, WO 4:0, sestava a body Sušice: Holý 2:0, Jarab 1:1, Mazura 1:2, Mezera 1:1), TJ STOTEN Horažďovice B - TJ Sokol Mirošov 10:4 (čtyřhry 1:1, sestava a body Horažďovic: L. Mandák 2:1, M. Šimanovský 2:1, Rojík 2:1, P. Mandák 3:0).