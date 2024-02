Sobotní den patřil v areálu domažlického krytého bazénu tradičnímu, již 19. ročníku Malé ceny Chodska, v rámci něhož se v Domažlicích sešly téměř dvě stovky závodníků. Nejpočetnější zastoupení zde měli závodníci z Prahy, Plzně a Berouna, ale nechyběli ani zástupci agilního Plaveckého oddílu TJ Klatovy. A ti ve městě na řece Zubřině neztratili, naopak.

Klatovští plavci na Chodsku - zleva: Severín Kůra, Jan Strejc, Dominika Hašková, Beáta Přerostová a Matěj Beneš. | Foto: Věra Šlajsová

Beáta Přerostová a Matěj Beneš se stali vítězi disciplíny 100 metrů prsa. V individuálních startech dosáhli kromě těchto prvenství ještě na stříbro v disciplíně motýlek (Beáta) a bronz ve znaku (Matěj). Medailovou sbírku doplnil Severín Kůra motýlkovým bronzem. Plavci TJ Klatovy se radovali i z hlavního závodu soutěže - čtyřboje, kde Beáta s Matějem obsadili druhá místa.

„Ve čtyřboji byl pak ještě čtvrtý Severín Kůra, osmý Honzík Strejc a Dominika Hašková obsadila devatenáctou příčku. Pro všechny klatovské závodníky to bylo premiérové vystoupení v disciplíně 100 metrů motýlek a dalších stovkových tratích, kterého se zhostili se ctí," řekl za klatovský klub jeho vedoucí Ivan Šlajs. Dalším soutěžním kláním je pro klatovský plavecký oddíl mistrovství světa masters, a to v místě současného světového šampionátu Dauhá v dalekém Kataru. Startovní nominaci si vybojovala v kategorii od 30 do 34 let Denisa Šlajsová a pro zdejší sportovní klub to bude velmi mimořádná událost.

