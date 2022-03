Basketbaloví mladíci pokračují v dominanci, kadetům ani kadetkám se nedařilo

Klatovští basketbalisté do čtrnácti let pokračují v celostátní lize A mladších žáků v demolicích soupeřů. Poté, co nasázeli Keltům z Nového Strašecí neuvěřitelných 192 bodů, si s chutí sobě vlastní hravě poradili také v dalších dvou zápasech této kvalitní soutěže.

Mladší žáci BK Klatovy nemají v celostátní lize konkurenci. | Foto: BK Klatovy

Se Slavojem Litoměřice to byl ovšem poměrně boj, byť výsledek 64:44 ve prospěch souboru klatovského trenéra Jindřicha Svojanovského vypadá poměrně jednoznačně. Druhé utkání už nabídlo jasnou dominanci. Klatovští mladíci deklasovali Roudnici nad Labem neuvěřitelně 160:20! Základní část zakončily bez jediné porážky, v play-off vyzvou doma Black Angels „Poslední březnová sobota měla rozhodnout, který z týmů na špici Ligy A mladších žáků zůstane dál v soutěži v roce 2022 bez jediné porážky. Střetly se totiž dva dosud neporažené týmy, náš BK Klatovy a Slavoj Litoměřice. A nutno napsat, že právě toto utkání bylo svou kvalitou i atmosférou skvělou ukázkou bojovného basketbalu s výbornou úrovní obou týmů po stránce herních dovedností i taktické připravenosti“ uvedl pro klubový web trenér mladších žáků BK Klatovy Jindřich Svojanovský. Mladší žáci BK Klatovy.Zdroj: BK Klatovy „Nedělní utkání, ve kterém náš tým přivítal soupeře z Roudnice nad Labem, bylo naopak soubojem neporaženého týmu s týmem, který v tomto kalendářním roce zatím ještě žádné utkání nevyhrál. Tomu nakonec i odpovídal výsledek,“ hodnotil kouč i přesto, že měl k mnohým hráčům svého týmu výrazné negativní výhrady. Klatovští mladíci vedou tabulku bez ztráty jediného bodu před druhými Litoměřicemi o dva body. V osmi odehraných duelech nasázeli úctyhodných 922 bodů, zatímco sami museli přijmout obdržených 353 bodů. Kadeti ani kadetky neuspěli Nedařilo se naopak klatovským kadetům, kteří v rámci 9. a 10. kola play-out celostátní ligy U17 nestačili na soky z říše zvířecí. Tygrům z Loun podlehli 51:97, aby je následně roztrhali také chomutovští Levharti 93:60. Galerie 8 fotografií v galerii › Zkrátka bohužel o víkendu vyšly také jejich stejně staré kolegy, které prohrály oba zápasy finálové skupiny celostátní ligy kadetek. S béčkem královéhradeckého Sokola padly 51:68 a s Jičínem 42:87. Oba neúspěchy se urodily v domácím prostředí před vlastními fanoušky. V soutěži patří klatovských kadetkám, mimo jiné vítěznému kolektivu v kategorii mládež na nedávném vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu Klatovy za rok 2021, čtvrté místo. Vede právě Jičín před druhým Prostějovem a třetí DBaK Plzeň. Pátá je rezerva Hradce Králové a tabulku finálové skupiny celostátní soutěže uzavírá STRABAG Zlín. FOTO: Křeč prohrála a do čela jdou znovu Kobry. Andělky překvapivě ztratily