„Zápasem jsme se protrápili od začátku až do konce a musím říct, že nám chyběl lídr, který by mužstvo strhl svým výkonem či zdravým hecováním,“ posteskl si pro klubový web trenér basketbalistů Klatov Petr Fleisig.

Basketbalisté BK Klatovy (na archivním snímku hráči v bílých dresech) prohráli v prvním kole Českého poháru na palubovce BK Lokomotiva Plzeň B.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Tímto blahopřeji Plzni k postupu do dalšího kola, kde se střetne s Pískem, který se nyní nachází na druhém místě první ligy. O to víc mě to mrzí, protože jsme si mohli zahrát s týmem, který loni v baráži bojoval skoro úspěšně o postup do Kooperativy NBL (Národní basketbalová liga), kde nakonec podlehl těsně Slavii Praha,“ doplnil kouč s tím, že tímto klubem navíc prošlo několik klatovských odchovanců. „Bohužel… za výkon, který jsme v Plzni předvedli, na tuhle odměnu můžeme zapomenout,“ dodal trpce Petr Fleisig.

BK Lokomotiva Plzeň B – BK Klatovy 87:53

Průběh utkání: 20:8, 41:28, 61:41. Rozhodčí: Kuncl, Josefus. Úspěšné trojky Klatov: 5. Trestné hody: 6/15 (40 procent). Sestava a body BK Klatovy: Kohout 6, O. Fleisig, Faust 11, Podhůrský 2, Pekárek 5, Bureš 3, Kubát 1, Pytelka 14, Petr Čiko, Vondra 11. Trenér BK Klatovy: Petr Fleisig.

Ostatní již známé výsledky 1. kola Českého poháru: Žižkov – Sokol Kbely 103:79, BC Benešov – Vyšehrad 85:72, Žďár – Holice 59:73, Sokol Pražský – Děčín 102:76, Hladnov Ostrava – Karviná 74:90, Vysoká nad Labem – Tesla Pardubice 91:53, BK 2000 Příbram – Tigers Basketball České Budějovice 76:92, BK Beroun – SKB Rokycany 85:80, Třebíč – Kroměříž 20:0 kontumačně.

