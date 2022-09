„Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. Kluci se opět po čase dostali do situace, že soupeře podvědomě podcenili, a zcela zbytečná prohra je připravila o stříbrné medaile na turnaji, který má svou prestiž. A být v Ostravě na Steel Cupu druhý, to je asi jako být v nejvyšší tuzemské mužské soutěži druhý za Nymburkem,“ říkal pro klubový web trenér mladých klatovských basketbalistů Jindřich Svojanovský, jenž žehral na podle jeho slov zbytečnou porážku se Šumperkem, která právě jeho borce odsoudila až na bronzovou pozici.

Basketbalisté BK Klatovy U14 na turnaji v Ostravě.Zdroj: BK Klatovy

„I když jsme pak porazili Sokol Pražský, který naopak podcenil nás, a poté jsme zničili rozdílem 102 bodů Kbely a v dalším utkání dominovali zodpovědným výkonem proti Havířovu, stále na hráčích leželo rozčarování z úvodní prohry,“ doplnil Svojanovský, jemuž ale udělali radost mladší hráči.

„Mám velkou radost, jak se uplatnili kluci z U13 Lukášové Kydlíček a Toman a Jakub Svoboda. To je velice dobrý příslib pro blížící se sezonu mladších žáků (U14) i pro jejich působení v týmu do třinácti let, kde by to měli být oni, kteří po všech stránkách strhnou své spoluhráče. Někteří z hráčů ročníku 2009 by si měli uvědomit, že pokud nepřidají na tréninku, mohou jim jmenovaní kluci víc než šlapat jen na paty,“ dodal zkušený lodivod klatovských basketbalistů.

