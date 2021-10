Na svatého Václava sehráli basketbalisté BK Klatovy také utkání 1. kola Českého poháru. Do Klatov přijel o postup bojovat tým Tigers Basketball České Budějovice a svůj cíl nakonec splnil. Po úporné bitvě totiž zvítězil 72:61 a nakonec slavil postup do 2. kola.

Ačkoliv ještě po poločase klatovští basketbalisté, kteří před sezonou prošli výraznou obměnou, vedli o pět bodů, nakonec domů do města karafiátů odjížděli s relativně těsnou porážkou 73:80.

Klatovští basketbalisté absolvovali o posledním zářijovém víkendu úvodní dva zápasy nového ročníku áčkové skupiny 2. ligy. Nejprve ve druhém kole (první kolo je na programu až v prosinci) zamířili do Rokycan, kde se na palubovce SKB utkali s domácím týmem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.